Emoce s Barošem si Šimko užil a těší se na sparťana Lafatu

„Mám rád, když jsou na hřišti emoce a souboje jsou na hraně, to mě baví. O to víc si pak zápas užívám,“ přiznává Šimko.

Mezi ním a Barošem to jiskřilo mimořádně. Ostravský útočník vyfasoval i krvavé zranění, rány po utkání si lízal i jeho slovácký strážce.

„Bolest k fotbalu patří, bez podstupování soubojů nemůžete uspět. Ale už jsem připravený na další zápas. No a Milan na mě asi nebude moc rád vzpomínat,“ směje se šestadvacetiletý Šimko. „My jsme vyhráli, takže můžu jen říct, že mi bylo ctí strážit takovou legendu. Odmala jsem se na něj díval, fandil jsem české reprezentaci na mistrovstvích Evropy, byl to jeden z mých oblíbených hráčů.“

A názor na něj prý nezměnil ani po vzájemné konfrontaci. „Vůbec ne. Zápas samozřejmě provázely emoce, ale ty k fotbalu patří.“

Obdobná výzva Šimka čeká v pátek v Praze proti Spartě, na jejímž hrotu zřejmě bude David Lafata.

„Možná neměl takovou zahraniční kariéru jako Baroš, ale v Česku dokázal ohromné věci. Dal už dvě stě ligových branek, je to teď jedna z největších osobností Sparty, zařadí se mezi její legendy. Budu to brát prestižně,“ poznamenal Šimko.

Rodák z Kanaše nedaleko Prešova, který do Slovácka přišel v roce 2013 z HFK Olomouc, se na post stopera přesunul poté, co se vážněji zranili Tomášové Břečka a Rada.

„V první řadě chci hrát. Jestli budu krajním obráncem, nebo stoperem, je mi celkem jedno. Kde mě trenér bude potřebovat, tam nastoupím,“ zdůrazňuje svou loajalitu. Zároveň přiznává, že změna mezi posty je výrazná.

„Už jsem si zvykl. Nejtěžší bylo neotevírat prostory a svádět souboje s útočníky, kteří jsou o dost vyšší než krajní záložníci,“ srovnává Šimko. „Třeba Baroš využíval bohatých zkušeností, vždy si tam nějak dokázal dát tělo. Hrálo se mi na něj dost těžko. To předtím mladý jihlavský útočník (Klíma) moc do soubojů nechodil, to bylo něco úplně jiného.“

Rozdíl je také v tom, že na stoperu cítí větší zodpovědnost a tolik se nezapojuje do útočení. „Trošku mi to chybí. Na krajním bekovi jsem se dostával víc do hry, ale i ze stopera se dá někdy pěkně vyvézt míč. A když budeme vítězit a já budu hrát, budu maximálně šťastný, víc neřeším,“ ujišťuje.

Jeden sen ale ještě má. „Mým tajným cílem je dát ligový gól, zatím na něj čekám. Nejbližší možnost je na Spartě, ale to je asi sci-fi,“ zasní se.