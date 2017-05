Může z něj něco vyrůst, chválí Baroš mladého obránce Suchého

„Za první start jsem byl samozřejmě rád, jenže představoval jsem si jej výsledkově jinak,“ doznívá v Suchém zklamání z domácí prohry 0:1.

Slovácko v tom zápase navíc zažilo hrůzný start, jediný gól inkasovalo už ve druhé minutě. Ačkoliv na trefě libereckého Ekpaie neměl mladý obránce fatální podíl, vyčítal si ji.

„Byl na hranici vápna úplně sám, měli jsme jej dostoupit,“ uvědomuje si Suchý. „Já coby obránce jsem tam od toho, abychom góly nedostali, a on přišel hned na začátku. Hlavou se mi pak honily různé věci. Musel jsem se z toho dostat, jinak bych na hřišti neměl co dělat. Bylo to strašně složité.“

Moc prostoru k vydechnutí přitom neměl. Sváděl totiž velké souboje se slavným libereckým útočníkem Milanem Barošem. A vzájemně si nic nedarovali.

„Věděl jsem, že budu hrát na něj, myslel jsem na to celý týden,“ přiznal Suchý. Přípravu prý nepodcenil. „Viděl jsem videa, jak to dělá – rukou si chytne obránce, bývá to na hraně faulu. Hraje se na něj strašně těžce. Byla to pro mě hned vysoká škola, na začátek nic lehkého.“

Pětatřicetiletého bývalého reprezentanta, který hrál za Liverpool, Lyon nebo turecký Galatasaray, přitom svým výkonem zaujal.

„Je to šikovný kluk, který má parametry. Je vysoký, nebojí se jít do soubojů, může z něj něco vyrůst,“ pochválil Baroš svého mladého strážce. „Myslím, že si v kabině něco řekli, protože ve druhém poločase na mě šel trošku jinak než předtím. Při velkých balonech nejdřív stával za mnou a snažil se mě přeskakovat, ale já jsem si tam dával tělo. Po přestávce už si dával větší pozor, chodil víc přede mě.“

„Bránit v prvním ligovém zápase Baroše, to byla pro Michala těžká zkouška, pověstný prubířský kámen. I přes nějaké chyby v závěru, kdy na něm byla vidět únava, obstál. Hrát na Baroše je složité i pro daleko zkušenější hráče,“ uvedl ke svému debutujícímu svěřenci slovácký trenér Levý.

Jaké jsou první dojmy z nejvyšší soutěže pro Suchého, který dosud hrál jen za slovácké béčko v Moravskoslezské lize? „Silově jsou na tom hráči dobře i ve třetí lize, ale rychlostně je mezi těmi soutěžemi obrovský skok,“ všiml si.

Slovácko zakončí letošní prvoligový ročník sobotním domácím zápasem proti pražské Spartě. Jestli u souboje proti věhlasnému soupeři bude i Suchý, netuší. „Sparta je samozřejmě velkým lákadlem a výzvou, rád bych takový zápas zažil. Ale po karetním trestu bude na stoperu zase k dispozici Tom Břečka. Je to na trenérovi,“ krčí mladý obránce rameny.