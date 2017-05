Na horní polovinu tabulky rozhodně máme, tvrdí Havlík ze Slovácka

Soustředíte se nyní na podobné záběhy za obranu víc?

V Teplicích to vyšlo nějak samo, tentokrát jsme se na záběhy soustředili, chtěli jsme využít toho, že obrana Karviné hraje výš a nepatří k nejsilnějším. Jen si příště musíme pohlídat ofsajdy, měli jsme jich opravdu dost.

Neproměněných šancí jste měli hodně. Přišlo vám na mysl, že by se to nemuselo vyplatit?

Ani ne, pořád jsem si říkal, že můžeme přidat druhý, třetí gól a bude to v klidu. Jenže zatímco v prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém už to byla spíš Karviná.

Mezi půlemi byl opravdu rozdíl.

V té první jsme měli šance proměnit, vše mohlo být jinak. Bohužel hned na začátku druhého poločasu jsme si nepohlídali standardku, Karviná po rohu vyrovnala, pak jsme se trápili.

Jste jedenáctí, tři kola před koncem jste definitivně zachránění. Kde budete hledat motivaci pro zbytek sezony?

Vždy chceme získat co nejvíc bodů, to je naše motivace. Tým má slušný potenciál, na horní polovinu tabulky rozhodně máme.