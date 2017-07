Top útočníka dál hledáme, ale věřím i našim klukům, říká šéf Slovácka

„Zlínu to přeju, s jeho vedením mám pohodové vztahy, fanoušci to mají trošku jinak. Každopádně je to dobře pro celý český fotbal,“ prohlásil před sobotním startem nového ligového ročníku Pojezný.

Taky byste chtěl něco takového zažít?

Zlín je pro mě inspirací, že když se sejde více faktorů, i takto regionální klub má šanci uspět a pak se mu můžou podařit zajímavé věci. Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby se nám něco takového taky někdy povedlo, ale rozhodně kvůli tomu nebudeme něco převratně měnit. Náš klub dělá pro úspěch maximum, ale že se něco podařilo našim sousedům, to na nás nemá vliv.

Vzhledem k masivním příchodům se nejspíš Zlínu všichni hráči nevejdou do kádru. Vidíte tam nějakou možnost pro posílení?

Určitě ne.

Jak hodnotíte vaše letní změny?

Něco se nám podařilo, něco úplně ne. Ještě stále je prostor věci řešit. Uvidíme, jak sezona začne, jaké se naskytnou možnosti, ale současný kádr je připravený odstartovat.

Letní změny v kádru fotbalového Slovácka PŘÍCHODY:

Obránci: Juroška (Dukla), Divíšek (Příbram).

Záložníci: Petr (Olomouc), Vasilijev (Uničov), Hellebrand (Zlín).

Obránci: Čivič (Sparta), Chvátal (návrat z hostování do Sparty, nyní Žilina).

Útočníci: Kone (Brno), Tetteh (návrat z hostování do Standardu Lutych, nyní Bohemians).

Jste po letním odchodu Afričanů Koneho a Tetteha připravení jít do sezony s útokem, který tvoří jednadvacetiletý Ju Kang-hjon, o rok mladší Tomáš Zajíc a sedmnáctiletý Filip Kubala?

Trenér by dalšího útočníka chtěl, já svým způsobem taky. Uvidíme, jaké ještě budou možnosti. Ale na druhou stranu zrovna těmto klukům věřím, každý den rostou pod rukama a třeba nakonec budou většími posilami než případní nově příchozí. Zajíc je reprezentantem do 20 let, možná bude i v jednadvacítce, pracovitý kluk. Samozřejmě to není Lafata, ale má obrovský potenciál. I Kubala je mladý, má všechno před sebou. Ta pozice nás trošku trápí v top kvalitě, ale musíme se s tím srovnat a připravit se na to, jaká ta situace zatím je. Zároveň však připomínám, že už na jaře Kone útočníkem číslo 1 nebyl, byť jsme to od něj očekávali, byl jím Zajíc.

Proč se vám zatím do útoku nepodařilo přivést hráče, které jste měli vytipované?

Jako klub máme jasnou filozofii postavenou na vlastních odchovancích. Pokud chci uvažovat o posílení, snaze nahradit tak odchod, tak takový hráč musí být lepší než naši hráči. Pro příchod opravdové posily se musí sejít řada faktorů, proto je to tak složité. Jde o finanční záležitosti, nutnost stěhování a podobně.

Každý by čekal, že když se vám podařilo prodat Čiviče do Sparty údajně za více než 20 milionů korun, určitý obnos na posílení mít budete.

Teď se ale bavíme o opravdu výrazné posile. A dostat ji do podmínek, jako mají naši hráči, není jednoduché. Sice jsme prodali Eldara, ale určitý obnos za něj jsme nezískali hned, je to dlouhodobá záležitost rozložená na celý rok. Zároveň se rozhodně nebudeme s někým trumfovat, náš přístup se vůbec nemění. A nemyslím si, že by to s útokem bylo nějak dramatické. Ano, jednoho dva hráče jsme připravení přivést, ale musí to do sebe zapadat.

Slovácku se dlouhodobě daří držet těsně za polovinou tabulky, loni jste byli jedenáctí. Jaký je současný cíl?

Chtěl bych nadále hrát ligu a skončit co nejlíp.