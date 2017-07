Útočníci nejsou. Vsadí Slovácko v úvodu na gymnazistu Kubalu?

Teď, měsíc před osmnáctinami, se může na hrotu útoku poprvé objevit v základní sestavě. A to v domácím zahajovacím utkání nového ročníku.

Kouči Stanislavu Levému se totiž v létě radikálně zúžily možnosti na postu útočníka. Po odchodech Afričanů Koného a Tetteha se před ligou zranil i loňský nejlepší střelec Tomáš Zajíc.

Slovácko se sice snaží přivést náhradu, proti Jablonci ale dnes může nasadit buď Kubalu, nebo o tři a půl roku staršího Korejce Ju Kang-hjona, jenž na jaře proti Spartě odehrál své první tři ligové minuty.

„V generálce mě trenér postavil. Ale jestli budu hrát i v lize, nedokážu říct,“ uvažuje Kubala. „Samozřejmě bych to uvítal, ale bylo by to těžké. Zatím jsem měl jen dva starty, vyloženě minutovky.“

Pokud by opravdu měl hrát, přijal by to prý v klidu. Bez ohledu na to, že se na zápas chystá i početná výprava ze Smilovic u Třince, odkud pochází. „Nervozitu jsem nikdy necítil. Věřím si a vždycky do toho dám vše,“ ujišťuje.

Do klubu přišel talentovaný útočník před čtyřmi lety z Třince. Předtím sice nahlédl i do Baníku Ostrava a uvažoval rovněž nad Olomoucí nebo Brnem, rozhodl se ale pro Slovácko, kde se v poslední době mladí hráči úspěšně prosazují.

„Trenéři v mladé hráče mají důvěru, i v kabině je fajn, že si s dalšími mladými můžu popovídat,“ pochvaluje si vůbec nejmladší hráč na soupiskách prvoligových klubů. Hned za ním je další slovácký fotbalista Patrik Hellebrand.

Kubala si pochvaluje také přístup starších spoluhráčů. „Zase tolik jich tady není,“ směje se. „Kluci jako Veliče Šumulikoski nebo Tomáš Rada mají hodně zkušeností a je fajn od nich slyšet i poznatky odjinud, ze zahraničí. Hodně nám to dá. Navíc jsou velmi kamarádští.“

V útoku mohl hodně čerpat od kanonýra Libora Doška, který však před rokem ukončil kariéru. „Moc jsem si přál jej zažít. Určitě by mi skvělé rady, jak má útočník hrát, dal. Ale bohužel jsem byl poprvé v přípravě až letos v zimě,“ povzdechl si student hradišťského gymnázia, kterého za rok čeká maturita.

Zkušenosti tak nyní může čerpat jen od dvacetiletého Tomáše Zajíce. „Nevím, jestli už Zaja má tolik zkušeností,“ říká na adresu parťáka, který však loni ve své premiérové sezoně hned nastřílel pět branek. „Tolik gólů by sice bylo krásných, ale od útočníka se asi čeká ještě víc,“ tuší.