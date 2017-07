Slovácko porazilo Dinamo Záhřeb. Nechci to přeceňovat, říká kouč

„Nedělal jsem paniku z utkání proti Baníku a nechci přecenit ani tenhle zápas,“ pravil v rozhovoru pro klubový web trenér Slovácka Stanislav Levý.

Výsledku proti tradičnímu účastníkovi evropských pohárů si ale považoval. Vítězství jeho celku ještě více vyniká v kontextu přípravy obou mužstev. Zatímco pro Dinamo byl duel generálkou na domácí ligu, Slovácko ji odstartuje až o dva týdny později.

„Soupeř na nás vystřídal dvě jedenáctky a v závěru nám docházely síly,“ podotkl Levý. Oproti střetnutí s Baníkem byl ale značný posun ve hře. „Byl jsem spokojený s koncentrací, organizací hry a přístupem hráčů, byli jsme agresivnější.“

O góly Slovácka se postarali Daníček se Zajícem. „Nepadá mi to tam, alespoň jednou jsem se trefil,“ zmínil Zajíc, že řadu velkých šanci spálil. „Po facce od Baníku jsme se vzpamatovali. Je to pozitivní výsledek do další práce,“ těšilo brankáře Michala Daňka.

Slovácko přitom nastoupilo bez zraněného kapitána Šumulikoského. K týmu se má připojit v týdnu, až odezní potíže. „Raději jsme ho nechali pod lékařským dohledem,“ dodal Levý.