Jak jsem vlastně skóroval? lovil Škoda v paměti. Šance pálil, pak udeřil

„Byl to hrozně těžký zápas, Liberec je velmi dobrý tým. Pro nás to bylo náročné, ale jsme moc rádi, že jsme to zvládli,“ řekl Škoda při rozhovoru s novináři.

Pak padla klasická prosba, aby střelec popsal svou trefu. A slávistický útočník upřímností odzbrojil všechny kolem.

„No ty vole, ani nevím, jak to tam vzniklo,“ začal a s úsměvem pokračoval: „Byl tam asi roh nějak? Na zadní tyč to letělo... Jo, já už vím, přelítlo to na zadní, odskočil jsem si na malé vápno, tam to vracel Hušby (Josef Hušbauer - pozn.), už jsem měl prázdnou bránu před sebou, ale netrefil jsem tyčku, takže dobrý.“

Jak pro vás byly těžké souboje s libereckými stopery?

Těžké. S Martinem (Latkou) se známe, byly to velmi náročné souboje - on je vysoký, silný. Hovorka je taky silný, zato malý a podsaditý.

Máte za sebou druhé utkání pod trenérem Šilhavým. Pozorujete nějaké změny?

Trénujeme hodně rozehrávku, ta se nám proti Liberci úplně nedařila, snad příště. Mezihru máme lepší, chvílemi máme dobré kombinace.

Měl jste hodně šancí, udeřil jste až po rohu. Oddechl jste si, že jste prolomil střeleckou smůlu? Minule v Teplicích jste napálil tyč...

Oddechl jsem si až na konci. Ano, gól je důležitý, když jsme vyhráli 1:0. Ale hlavně vítězství je důležité, tabulka byla nepříznivá.

Kromě vás měli šance i další...

Ano, šance jsme si vytvořili. Byla tam tyčka, Mingiho (Ruslana Mingazova - pozn.) vychytal gólman. Ale teď už spálené šance nemusíme řešit. Jasně, kdybychom to vedení neudrželi, tak si drbeme hlavu. Jenže my jsme udrželi čisté konto, to je pro nás taky důležité, poslední dobou jsme dost inkasovali.

Co jste říkal Barákově velké příležitosti, kterou neproměnil chvíli po vaší brance?

Mohlo to být klidnější. V tu chvíli mě to mrzelo, ale co se dá dělat, snad to dá příště (úsměv).

Když mluvíte o klidu... V závěru jste působili nervózně, zatáhli jste se a bránili hubený náskok.

Vždycky máme, když už vedeme, paniku, že neudržíme balón. Co k tomu říct. Kdybychom věděli, jak tomu zamezit, tak to tak není.

Každopádně se Slavií to vypadá o trochu lépe, že? Odstřihli jste Liberec, vyhoupli jste se tabulkou, naladili jste se před derby vítězně. Mohl tohle být klíčový zápas?

To ano, ale může se toho ještě stát hodně. Samozřejmě - před derby je tahle výhra důležitá, v tabulce je to pro nás lepší.

Navíc Sparta remizovala ve Zlíně.

My nekoukáme na Spartu, koukáme na sebe.