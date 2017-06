Slávista Pavlenka: Bundesliga se nedá odmítnout, je to životní šance

Jak by se vám angažmá zamlouvalo?

Pro mě osobně to je obrovská příležitost, je to bundesliga, jedna z nejlepších soutěží. To se těžko odmítá. A ani se to odmítnout nedá. Jenže v tuto chvíli to nezáleží na mně, jsem pod smlouvou.

Slavia se spoléhá, že ji dovedete do Ligy mistrů.

Samozřejmě chápu, že Slavia se nechce oslabovat, ale pro mě je to životní šance, která už nemusí přijít.

Budete za sebe orodovat u vedení?

Budu rád, když si sedneme a všichni to probereme. Přece jen u jednoho stolu se to řeší mnohem lépe než přes telefon.

Brémy v Evropě nebudou hrát, Slavia má šanci proniknout do Ligy mistrů. Co je pro vás víc?

Werder sice nemá poháry, ale utekly jim jen o tři body, mají za sebou velice dobrou sezonu. A věřím, že tým je natolik schopný, aby se do pohárů za rok dostal. Samozřejmě ve Slavii se hraje o Ligu mistrů, to je taky obrovská motivace, ale... Ale. Liga mistrů je skvělá soutěž, jenže možná víc by mi daly pravidelné bundesligové zápasy.

Řešil jste Werder i s obráncem Gebre Selassiem na reprezentačním srazu?

Ano, probíral jsem to s ním. Theo je skvělý kluk. On a brankář Jarda Drobný, který tam taky působí, by mi v aklimatizaci hodně pomohli. Bylo by to obrovské plus.