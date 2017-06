Pavlenka má nabídku z Brém, ve Slavii by ho mohl nahradit Laštůvka

Pavlenka ze Slavie do bundesligy, do Slavie Jan Laštůvka z Karviné? Pokud český šampion kývne na nabídku bundesligového klubu, dojde v rámci domácí soutěže k zajímavému přesunu.

Pětadvacetiletý Pavlenka prožívá parádní rok. Loni v lednu přestoupil z Ostravy do Slavie, kde se brzy stal jedničkou. Při jarním tažení za titulem patřil k největším oporám mužstva.

Podle hodnocení redaktorů iDNES.cz a MF DNES byl dokonce nejlepším hráčem celé ligy.

Teď o jeho další cestě rozhodne Slavia. Dá svolení brankáři, pro něhož je nabídka z Werderu Brém životní? Suma za přestup by se s bonusy vyšplhala přes šedesát milionů korun. Za brankáře to není málo.

Laštůvka by v Brémách našel dva krajany, sedmatřicetiletého brankářského veterána Jaroslava Drobného, který tam dělal dvojku. A reprezentačního obránce Theodora Gebre Selassieho.

Brémy v uplynulé sezoně německé nejvyšší soutěže skončily osmé, jednu příčku a tři body za kvalifikací o Evropskou ligu. Jde o tradiční bundesligový klub.

Jan Laštůvka

Pavlenka je ostravským odchovancem, ligu poprvé chytal v jedenadvaceti, od podzimu 2013 pravidelně, v lednu 2016 zamířil do Slavie. Během pár utkání se přes Martina Berkovce dostal do brány a pozici jedničky už nepustil. Pokud mu přestup vyjde, čeká ho další výzva.

Pikantní je, že nástupcem Pavlenky by mohl být Jan Laštůvka, kterému za tři týdny bude pětatřicet.

Laštůvka rovněž chytal v Baníku Ostrava, poté dvanáct let působil v zahraničí: Šachtar Doněc, Fulham, Bochum, West Ham. Než se loni vrátil do svého mateřského klubu z Karviné, byl sedm let v Dněpropetrovsku.

V éře Petra Čecha byl léta náhradníkem v národním mužstvu, celkem nastoupil do třech utkání. V uplynulé sezoně nadchl v Karviné, nováčka soutěže výbornými výkony držel v klidném středu tabulky.