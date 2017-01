Slavia začala i se čtyřmi posilami. A čeká ještě na krajního záložníka

Slavia jako první z elitních domácích týmů začala zimní přípravu.

Hráči se sešli přesně po měsíci od posledního utkání, které ve Zlíně vyhráli vysoko 4:0 a upevnili si druhou příčku v tabulce. Stvrdili nejlepší slávistický podzim od roku 2009.

„Mám sen, zatím se mi plní,“ poznamenal slávistický kouč, jenž k týmu přišel v průběhu sezony za odvolaného Dušana Uhrina mladšího. Je jasné, že chce s týmem vybojovat trofej. Ať už v poháru nebo v lize.

Na vedoucí Plzeň má Slavia bodovou ztrátu, k tomu odehrála o zápas víc. Plzeň stejně jako třetí Sparta začnou přípravu ve středu 4. ledna.

Od zápasu ve Zlíně se slávistický tým změnil.

Umělou trávu v Edenu si poprvé vyzkoušeli brankář Přemysl Kovář, který přišel z bulharské Varny. Teplického stopera Michaela Lüftnera klub jako první posilu představil už před vánočními svátky. Norský levý bek Per Egil Flo (Molde) a chorvatský obránce či záložník Marko Alvir z Domžale přestoupili v minulých dnech.

„Věřím, že ještě jeden hráč do ofenzívy přijde. Ale konkrétní nebudu, nemám mandát něco vyzrazovat. Můžu jen říct, že jednání probíhají s více hráči,“ prohlásil Šilhavý.

Slavia má zájem o reprezentačního levého obránce či záložníka Jana Sýkoru z Liberce a plzeňského krajního hráče Jana Kovaříka, odchovance Slavie. Blíž do Slavie má podle kuloárních informací Sýkora.

Na prvním tréninku nebyli defenzivní hráči Simon Deli a Michael Ngadeu. Oba se připravují s reprezentací Pobřeží slonoviny resp. Kamerunu na blížící se Africký pohár. Pokud by jejich týmy dosáhly až na finále, hráči by do Prahy doraztili až po 5. únoru, čili pár dní před startem jarní části první ligy.

Každopádně Deli a Ngadeu ve čtvrtek neodletí na soustředění do Číny, na ostrov Chaj-nan odcestuje dvacet hráčů do pole a tři brankáři. „Finální nominaci ještě ladíme,“ podotkl Šilhavý. „Všichni se tam těšíme, vzhledem ke vzdálenosti je to pro nás exotika.“

Slávisté se vrátí 17. ledna, oo dvanáct dnů později vyrazí na další soustředění do Španělska.

Do té doby by měl mít kádr definitivní podobu. Ze stabilních hráčů odejde maximálně Jaromír Zmrhal, který má nabídku z Werderu Brémy.