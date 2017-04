Dnes jsem vyhrál. Sparťanský kouč si triumf nad Plzní užil po svém

I když se Rada po chvíli uklidnil, tiskovka se uskutečnila v napjaté atmosféře. „Myslím si, že jsem dneska žádnou chybu neudělal,“ pronesl.

Co za poslední roky nedokázali jeho předchůdci Ščasný i Holoubek, povedlo se právě Radovi. Dokázal mužstvo připravit tak, že po dlouhé době přineslo fanouškům radost v souboji s neoblíbeným rivalem.

Osmapadesátiletý kouč je ve Spartě od poloviny března a tým pod ním dosud spíš nehrál dobře, ani neměl výsledky. Ale slušně odehrál derby, v němž o vítězství přišel v nastavení z penalty. A dalšího kandidáta na titul už skolil.

Berete to tak, že jste takticky převezl trenérské protějšky z Plzně?

Já jsem nikoho nepřevezl, já jsem dnes vyhrál. Chtěl jsem vyhrát pro všechny, kteří zpochybňují moji trenérskou kariéru.

Jak se vám výkon týmu líbil?

Hlavně v prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Dostávali jsme soupeře pod tlak. Na začátku jsme sice udělali chybu, ale Bičík nás zachránil. Pak sice stejnou šanci nedal Lafata, ale na hráčích jsem viděl, jak jsou odhodlaní, jak jdou za vítězstvím. Góly jsme dali po krásných akcích, navíc trefili břevno. Po přestávce sice soupeř držel víc míč, ale to vzhledem ke stavu bylo logické. Celkově musím hráčům poděkovat, za výkon si vítězství zasloužili. Ale ještě jsem pořád nevstřebal tu Jihlavu.

Čím si vysvětluje tak rozdílné výkony? Prohrajte s posledním, porazíte prvního.

V Jihlavě to byl od nás vlažný výkon, čekali jsme, co se stane. Hráči se musí nastavit, aby takové zápasy zvládali. Nevymlouvám se, ale limituje nás i zdravotní stav, trénujeme ve dvanácti lidech. Třeba proti Plzni jsme nepočítali s tím, že by hrál Vatajelu. Venca Kadlec nám v den zápasu oznámil, že není po čtrnácti dnech nemoci ještě stoprocentně připravený. Než ho tam dávat na dvacet minut, tak jsme radši neriskovali.

A Vatajelu? V zimě přišel za třicet milionů korun a nastoupil poprvé. A to jste ho ani nasadit nechtěl. Když dvě minuty před koncem střídal, tak jste se mu poklonil.

Obstál. Víme, že je to obránce, ale tam teď nastupuje Michal Kadlec. Počítali jsme s ním do zálohy, protože Holzer mě posledně nepřesvědčil. Vatajelu byl připravený, na tréninku vypadal slušně. Byl vděčný za tu šanci. Přál bych, aby výkon zopakoval i v dalším zápase. Pokud se tedy do sestavy vejde.

Příště hrajete na hřišti předposlední Příbrami, která se výrazně zlepšuje.

To je pro nás horší, než kdybychom hráli s Plzní nebo se Slavií. Bude to těžké utkání. Nesmí to být od nás zase jako na houpačce, to by bylo pro Spartu špatný.

Je problém v hlavách? Hráči přitom ukázali, že fotbal umí?

Viděli jste Bayern? Vypadne na Realu z Ligy mistrů, pak hraje doma s Mohučí a neporazí ji. Něco tam v těch hlavách je, není to jen u našich hráčů. Dumáme nad tím, ale nejsem psycholog. Musím mít před každým respekt, ale zároveň mu dát mu najevo, že chci vyhrát.

Plzni jste to najevo dali a pomohli Slavii, která je první. Už vám od nich někdo gratuloval?

Ze Slavie mi na můj telefon nikdo nevolal, mám ho zastaralý. Hráli jsme za sebe. Po Jihlavě jsme museli zabrat. Byl plný dům, soupeři se na nás dotáhli. Nehráli jsme za nikoho. Každý si to musí uhrát sám.