Šéf Slavie: Trpěl jsem, když to Spartě nešlo, není nenáviděným nepřítelem

Při téměř hodinovém monologu na úterní tiskové konferenci děkoval, plánoval, chválil a zdůvodňoval, jak Slavia dokázala přilákat fotbalisty, jejichž věhlas přesahuje české poměry.

„Získáváme špičkové hráče, kapitány jejich minulých týmů, reprezentanty, hotové osobnosti,“ řekl Tvrdík k Dannymu, Halilu Altintopovi a Ruslanu Rotaňovi, hvězdným posilám. „Bez peněz a investic se fotbal dělat nedá, bez nich bychom neměli titul.“

Do nové sezony sice vstoupíte za necelý měsíc. Jaké máte cíle? Základní skupina evropských pohárů, obhajoba titulu?

Nižší cíle mít nemůžeme. Boj o titul pravděpodobně se Spartou a Plzní bude velmi těžký a taky zajímavý. Jsem rád, že to láká i fanoušky, už jsme prodali 4800 permanentek, což je stejně jako za minulou sezonu. A ten počet dál roste.

Zahraniční akvizice jste přivedli především kvůli touze po Lize mistrů, do kvalifikace vstoupíte 25. července. Je vysněným cílem právě Champions League?

Třetí předkolo je pro nás zápas pravdy. Můžeme být králem v Česku, ale to neznamená, že jsme králem v Evropě. Minimální cíl je základní skupina Evropské ligy. Když se tam dostaneme, tak to z hlediska naplnění ambicí budeme považovat za splněné. Ale nevzdáme se snu o Lize mistrů, proto děláme maximum v rámci přípravy, posil a dalších opatření. Liga mistrů je sen, Evropská liga je realistický cíl.

Proč zrovna Danny, Halil Altintop a Rotaň? Už dřív jste přivedli Jugase, Hromadu a Laštůvku, k nim přijdou mladíci Panák, Chaluš, Trubač, to je devět nových hráčů.

Největší posila je Daniel Gomez, řečený Danny. K velkým hvězdám bude patřit Halil Altintop. Oni i Ruslan Rotaň jsou podle nás hráči, které potřebujeme. Zkušení borci z mezinárodních soutěží. Jsou to hotoví hráči s nejlepšími zkušenostmi ze všeho, co nás může v pohárech potkat. Pomůžou k tomu, aby se našim mladým hráčům na anglických, italských a dalších stadionech nerozklepala kolena. Všichni tři hráči, přestože si zaslouží obrovský respekt a úctu, působí mimořádně skromně, sympaticky, nejsou to primadony. Udělali tady nejlepší možný dojem. Už se těším, až je uvidím na trávníku, až se s ním budu potkávat.

Jak se vám je podařilo získat?

Máme systém výběru, rozsáhlé skautské oddělení. Je to souhra skautů, trenérského týmu. Danny je jeden z top světových hráčů. Sice mu je třiatřicet, ale je to naprostá špička.

Jaký má Slavia rozpočet? Vy jste se nechal slyšet, že váš konkurent Sparta ho zdvojnásobila na 700 milionů korun.

Sparťanský ředitel Kotalík to sice někde popřel, ale spolumajitel Patrik Tkáč našemu čínskému majiteli řekl, že museli výrazně přidat do rozpočtu v závislosti na výsledcích Slavie. Sparta si svým počínám na přestupovém trhu razantně řekla, že chce zpátky do souboje o první místo.

Tvrdík k odchodu Pavlenky Jaroslav Tvrdík při první nabídce Werderu Brémy (48 milionů korun) na brankáře Jiřího Pavlenku prohlásil, že gólmana číslo jedna nikam nepustí. Nakonec pětadvacetiletý reprezentant odchází za téměř dvojnásobek. "Nechtěl jsem ho pustit, hráče jsem přesvědčoval, aby zůstal. Ale bylo jasné, že Werder byl jeho sen. Chápu, že každý týden takové nabídky na brankáře nechodí. Přišel za deset milionů, odchází za desetinásobek, pomohl k titulu," řekl Tvrdík. Pavlenka hodlal jít do Německa za každou cenu, ve Slavii zůstat nechtěl. "Udělat z něj slávistického Konatého? Poslat ho do juniorky do doby, než si rozmýslí, co chce? Nebo na hostování? Ne, to jsem nechtěl. Pro nás je důležité, abych měli v mužstvu klid na práci. V Janu Laštůvkovi jsme sehnali adekvátní náhradu. O pozici brankářů nemám obavu."

A ten váš rozpočet?

Máme velkou výhodu v tom, že prodej hráčů (Barák, Lüftner, Pavlenka, Mihalík, Mikula) přinesl přibližně 250 milionů korun. A máme svolení je reinvestovat do posil. Ještě jsme všechny peníze nevyužili. Nacházíme se v příjemném období, po titulu stoupla hodnota všech hráčů, prodáváme za desetinásobky, než jsme pořídili. To je příjemná situace. Máme provozní rozpočet jako v předchozích letech a na investice 250 milionů.

Mění se ve Slavii přestupová koncepce? Lze velká jména očekávat i v dalších obdobích?

Ano, dají. Chceme budovat silný středoevropský klub. Dva týmy mohou hrát o Ligu mistrů, vítěz poháru jde přímo do Evropské ligy. My chceme být vždycky první. A když si představím katastrofickou variantu, tak nejhůř druzí nebo vítězi poháru. Že jsme získali takové hráče, to je dobrá vizitka pro Slavii.

Dělaly by Slavia i Sparta tak velké přestupy, pokud by šampion z nadcházející sezony nepostoupil přímo do Ligy mistrů?

Přispělo to k tomu, ale pochybuju, že i bez toho by se Dan Křetínský nerozhodl se Spartou něco udělat. Chce sportovní úspěch, chce udělat všechno, aby Sparta získala titul. A my uděláme všechno proto, abychom jí to nedovolili.

Jak vnímáte Spartu? Jak si počíná na přestupovém trhu? Soutěžíte s ní, když přivedla sedm cizinců, za které zaplatila přibližně 160 milionů?

Dana Křetínského znám mnoho let a mimořádně si ho vážím za to, co dokázal v českém i v evropském rozměru. Je to velmi charismatický společník. Já to vnímám velmi pozitivně, my i Sparta se chceme ucházet o peníze z evropských pohárů. Je důležité, že finance díky přestupům proudí i do ostatních českých klubů. My potřebujeme, aby v Česku bylo víc peněz a víc kvalitních hráčů. Nebudete mi to věřit, ale já jsem šťastný, že derby bude těžké a liga zajímavá. Přes sto let tady Slavia a Sparta soutěží a to dělá český fotbal. V minulé sezoně jsem trpěl, když se Spartě nedařilo. Já ji to fakt nepřál. (Generální ředitel Krob vstupuje do rozhovoru: Já jsem netrpěl). Jsem fanoušek Slavie, srdcař, ale nikdy nezapomenu, že Sparta je sportovní soupeř a ne nenáviděný nepřítel. Já věřím, že ji zase porazíme. Že posilujeme my i Sparta, to zvedne celou ligu. Je to dobře pro všechny sponzory, média, televize, fanoušky.