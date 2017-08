Poruchy na lince šéftrenér-hráči, promluvil brněnský šéf o Habancovi

O čem svérázný rétor, jehož brněnští fotbalisté potěšili sobotní výhrou 2:0 nad Spartou, mluvil?

Trenérské provizorium

K nečekanému triumfu nad favoritem dovedli Zbrojovku bývalí Habancovi asistenti Richard Dostálek a Lukáš Přerost. „Je poctivé jim a jejich realizačnímu týmu za zápas se Spartou poděkovat,“ pověděl Bartoněk o dočasných trenérech. „Teď se musíme k tomu stavět tak, aby to nemělo jepičí život.“

V klubu usoudili, že v tuto chvíli bude nejvhodnější provizorium prodloužit. „Nejsme pod tlakem okamžitého rozhodnutí. A slovo okamžité zdůrazňuju,“ vyhlásil vlastník Zbrojovky, která reprezentační pauzu přečká na 14. místě ligové tabulky. „Dalších 14 dnů bude s plnou kompetencí a zodpovědností fungovat Dostálek s Přerostem. Jasný cíl je bodovat v Mladé Boleslavi.“

Hledá se trenér

Ani heroický výkon týmu pod dočasnými trenéry Bartoňka nezviklal a Brňané tak dál pokukují po (stabilním) Habancově nástupci. „Jednáme s nějakými trenéry, ale berte to rozumně. Nemůžu vám v této chvíli říct jména, protože respektuji přání oslovených trenérů,“ vysvětlil vlastník klubu.

Bartoněk naznačil, že jednání o novém kouči ho zavedla i na Slovensko. Zároveň novinářům v bodech přečetl, co od nového brněnského trenéra vyžaduje:

„Vidí fotbal, dokáže složit hráče k sobě a oni to vědí.“

„Schopnost flexibility reagovat na zápas.“

„Má ambice posouvat se dál, udávat trend.“

„Sází na tvrdou práci, kterou nevyžaduje silou moci, ale psychologií koučování.“

„Má schopnost práce v období útlumu.“

„Máte lidi, kteří by se do charakteristiky vešli, a rozebíráte to s nimi,“ nastínil Bartoněk. Podle něj „ledacos“ splňuje i dočasný kouč Dostálek. Ryšavý chlapík si ale teprve dokončuje trenérskou profilicenci.

Posily

Změny by se mohly dotknout i hráčského kádru. „Je potřeba, aby došlo k nějakému okysličení. Máme i jasné kontury, kdo by to měl být,“ nastínil Bartoněk.

Do Brna by mohli doputovat fotbalisté, kteří se nehodí pohárovým účastníkům. Přestupní trh v Česku se uzavře 8. září a Bartoněk nejčastěji žhaví linky do Plzně a Prahy. „Třeba od dnešního rána jsem už pětkrát atakoval jednoho generálního manažera a odezva byla: Vydrž 30 minut. Potom vydrž 15 minut. Pak zase 30 minut,“ vylíčil Bartoněk. „Nenechám ho dejchat,“ pousmál se.

Bez Habance

Boss Zbrojovky se také poprvé obšírněji vyjádřil o Habancovi, jenž měl v Brně začlenit do kádru odchovance a vylepšit skauting. „Když si nastavíme zrcadlo, uplynulý ligový ročník v zásadě plnil záměry, ovšem s výsledkovými výkyvy,“ podotkl.

„V úvodu letošního ročníku došlo k poruše chápání se a vnímání se na lince šéftrenér-hráči,“ naznačil, že vztahy mezi kabinou a jejich nadřízeným nebyly příkladné.

„Zjišťovali jsme možné příčiny a výsledkem bylo: Nerozumím, neakceptuji. A proto muselo dojít k zásahu. Za takového stavu je pochopitelné, že Svaťa Habanec dál v klubu nemůže působit.“