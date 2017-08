Jak trestat fotbalové simulanty a kdy zakázat fandům výjezd k soupeři

To však byla spíš kuriozita, od letošní sezony některé verdikty disciplinární komise mohou být průlomové: zastavení činnosti za simulování nebo zákaz vstupu na stadion pro hostující fanoušky.

Mimochodem, disciplinárka může simulování řešit po dvou letech, tenkrát při novelizaci řádu tento přečin nedopatřením vypadl a na popud LFA byl tento paragraf opraven.

Baček ve funkci začíná pátou sezonu. „Končit mě nenapadlo, pořád mě práce v disciplinárce baví,“ říká právník společnosti Siemens.

Co vás na tom baví?

Považuju to za dobrou praxi. A taky jsem díky fotbalu poznal hodně fajn lidí. I těch, co seděli na druhé straně. Většina chápe, jaké jsou úkoly disciplinárky. A i když vztahy nemusí být vždy přátelské, tak korektní určitě.

Vzpomenete si na nejtěžší, nejsložitější případ při rozhodování viny?

To byly kauzy, které už rozhodovat nemusíme. Šlo o přečin znevážení jména fotbalu. Je to hodně subjektivní. Je složité rozlišit, co je oprávněná kritika a co je už nepřípustné. A pak jsou případy, na které se liší pohledy i odborníků. Řešit něco, co nerozhodl sudí na hřišti a podobně.

K případům, v nichž sudí nerozhodne, patří i simulování, které nově můžete trestat zpětně zákazem činnosti. Jak máte nastaveny podmínky, abyste nemuseli řešit každý nafilmovaný pád, kterých je v zápasech spousta?

Jde o to, jestli simulováním hráč získá pro své mužstvo neoprávněnou výhodu jako je pokutový kop, přímý kop, nebo si vynutí potrestání protivníka. Už teď vím, že to lehké nebude a že na každý případ bude celá řada pohledů.

Jak si pomůžete?

Určitě požádáme o názor komisi rozhodčích, s kterou se nám v posledním roce spolupracuje skvěle. Dalšími možnostmi mohou být rady odborníků a samozřejmě budeme chtít co nejvíc záběrů. Pamatuju si, že jsme řešili provinění hráče, který se ohnal rukou, jako tělesné napadení, za což jsou vysoké tresty. Ale záběr z druhé strany nám odhalil, že ten napadený držel protihráče za vlasy. Pak se na to musíme podívat i z tohohle pohledu. Ale abych se vrátil k simulování, budeme řešit především křiklavé případy. Musíme si být jistí, že k přečinu opravdu došlo. Není v našich silách vidět všechny zápasy první a druhé ligy.

Pokud jste fotbalistu usvědčili ze simulování v minulosti, obvykle dostal pokutu od 10 do 40 tisíc, což byl vzhledem k ovlivnění výsledku směšný trest. Od letoška můžete hráčům zastavit činnost. Kdy udělíte pokutu a v jakém případu sáhnete k tvrdšímu postihu?

Pokuta je nižší trest, k zákazu činnosti budeme přistupovat s rozmyslem. Ale pokud dojde k jasnému simulování, které ovlivní výsledek, tak bude následovat tvrdší postih. Přitěžující okolností je, že byla ovlivněna regulérnost soutěže. Hráči si musí uvědomit, že když takhle pomůžou mužstvu, uškodí sobě. A ve finále i spoluhráčům, protože další zápas nebo dva nebudou smět hrát.

Co znamená vliv na výsledek? Vítězný či vyrovnávací gól z penalty v poslední minutě z nafilmované penalty je jasný. Ale co když k tomu dojde za remízového stavu dlouho před koncem utkání, které pak skončí tři nula?

I to je ovlivnění výsledku, ale asi se shodneme, že ne tak zásadní, jako když k tomu dojde v nastavení. Tu praxi si ještě musíme nastavit, očekávám na komisi zajímavou diskuzi.

Jak se k simulování hráči před komisí stavěli?

Rozdílně. Někdo zatloukal, zatloukal a zatloukal. Jiný se přiznal a dokonce i činu litoval.

Jak se na simulování díváte by osobně?

Pro mě je to závažný přečin, ale jsou i horší jako surová hra nebo tělesné napadení, které může mít fatální následky na zdraví hráče.

Další novinkou v disciplinárním řádu je zákaz vstupu fanouškům hostujícího týmu. Proč to vzniklo?

Protože fanoušci některých klubů se doma chovají slušně, ale jak vyjeli ven, dělali neplechu. Jmenovat nebudu. V minulé sezoně panovaly obavy z fanoušků Baníku ve druhé lize, přece jen stadiony tam nejsou tak vybavené jako v první. K velké radosti všech k ničemu závažnému nedošlo, tedy kromě Opavy.

Ale tam došlo k výtržnostem mimo stadion. To přece nemáte řešit?

Většina se udála mimo stadion, ale někdo hodil petardu, která dopadla dovnitř. Na komisi klub argumentoval, že to bylo mimo, ale my jsme řekli, že ne. Protože místo, odkud petarda přilétla, bylo na pozemku stadionu. Kvůli tomu jsem se díval na katastrální mapy. Až poté policie fanoušky vytlačila dál.

Co se musí stát, aby komise nepodmíněný zákaz vstupu uplatnila?

Obecně jsme si řekli, že sektory, případně celý stadion zavřeme ve chvíli, pokud dojde k závažnému jednání ze strany diváků. Použití těžké pyrotechniky, která může ohrozit zdraví nebo dokonce životy. Velké použití dýmovnic, četné házení předmětů na hřiště. To jsou pro mě nepřijatelné věci. Masivní vniknutí diváků na hrací plochu nebo potyčky v ochozech. Při prvním takovém provinění uzavřeme stadion třeba jen podmínečně, při další už natvrdo.

Jak může pořádající klub zajistit, aby se do ochozů nedostal nikdo z hostujících fanoušků, když si například koupí vstupenku do sektorů pro domácí diváky?

V první řadě je pořadatel povinen zabezpečit hostující sektor, který zůstane prázdný. To půjde jednoduše.

V řádech je zaneseno, že je oprávněn znemožnit vstup hostů i do jiných části hlediště. Chápu, že to může být složité, ale jsou různé možnosti. Ať už třeba spoluprací s druhým klubem.

Fanoušci si koupí vstupenku, projdou bezpečnostní kontrolou a až na tribuně si obléknou dres, uvážou šálu a rozvěsí vlajku. Jak za tohle chcete pořadatelský klub trestat?

Souhlasím, že to nelze stoprocentně ovlivnit. Ale pak záleží, jak dokáže pořadatelsky reagovat. Jestli bude jen pasivně sledovat, nebo se zapojí aktivně a příjme adekvátní opatření. I tohle budeme posuzovat. Stejně tak budeme přihlížet k tomu, jestli je na hlavní tribunu pustil se šálami, nebo si je vyndali až tam.