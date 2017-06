Hubáček do mě hučel, ať Slavii vezmu. Pro mě je to výzva, říká Jugas

Když ho na konci května povolal Karel Jarolím poprvé do reprezentace, musel zrušit výlet do Říma, který plánoval s přítelkyní. „Musela letět sama s kamarádkou,“ vysvětlil.

Delší dovolenou si Jakub Jugas neužil ani po reprezentačním srazu. „S rodinou jsme byli na pět dní v Rakousku, pak už jsem trénoval, plnil plán. Na dovolenou nebyl důvod.“

Přítelkyně to pochopila?

Musí. Ale ona to pochopila ráda. Poletíme třeba někam v zimě. Já jsem rád, že jsem teď tady, do Slavie jsem se těšil.

Na co nejvíc?

V mojí kariéře je to další krok, proto fotbal dělám. Chci dokázat, že na to mám, chci si ve Slavii vybojovat místo a navázat na její úspěchy. Titulem, postupem do Ligy mistrů...

To pro vás musí být asi to největší lákadlo.

Samozřejmě. Ničeho většího na klubové úrovni dosáhnout nemůžete. Doufám, že se nám podaří postoupit do základní skupiny.

Věříte, že na to současná Slavia má?

Je plná reprezentantů, takže ty šance jsou podle mě vysoké. Ale vždycky záleží na losu, momentální formě, výkonech.

Je velký rozdíl zahájit přípravu ve Zlíně a teď ve Slavii?

Obrovský. Ve Zlíně jsme jezdili na turnaje do Žirovnice, tady máme přátelák s Nice. Už když přijdete na stadion, tak je to znát. Zlín je skromný klub, jsem rád, že mě vychoval, ovšem tohle už je něco jiného.

Ale Zlín má zase jisté poháry.

To je pravda. To vyšlo neskutečně. Po padesáti letech se vyhrál pohár a rovnou se postoupilo do Evropské ligy. Moc jim přeju, aby si to užili, ale musí tvrdě pracovat.

Slavii jste upřednostnil před Spartou, která se o vás také zajímala. Proč?

Byla za tím konzultace s panem Šilhavým, panem Tvrdíkem a celým vedením. Když jsem si pak uvědomil všechny plusy a minusy, jednoznačně z toho pro mě vyšla lépe Slavia.

Vyptával jste se na Slavii i Lukáše Železníka, vašeho bývalého spoluhráče ze Zlína?

Ptal jsem se ho. I Davida Hubáčka a oba mi přestup doporučovali. Hlavně David do mě hučel celou dobu, ať Slavii vezmu. Informace sem od nich měl dobré.

Takže žádné obavy z přestupu nemáte?

Pro mě je to především výzva. Vlastně ani ještě nevím, jak takový velký klub funguje, asi si budu muset na ten tlak zvyknout. Na druhou stranu už jsem v lize taky něco odkopal, byl jsem v reprezentacích, takže mám něco za sebou. Přesto musím makat, abych byl lepší než ostatní a abych ve Slavii hrál.