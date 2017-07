Chci ukázat, co ve mně je, říká někdejší mládežnický reprezentant Polom

Pro někdejšího mládežnického reprezentanta je důležité hlavně zdraví, které mu slibně rozjetou kariéru vytrvale brzdí. Poslední půlrok marodil s kolenem.

V přípravě proti Pardubicím jste vydržel celý zápas. Jak jste se cítil?

Celý zápas jsem odehrál po hodně dlouhé době. Tři měsíce jsem se připravoval individuálně. Není to ještě ono, musím se rozehrát. Tyhle zápasy jsou vždycky těžké. Hrajete na vyšším trávníku, zadrhává se to, hra není tak plynulá, rychlá, a když je soupeř dobře organizovaný, je těžké ho něčím překvapit. A Pardubice hrály dobře organizovaně, ale nakonec jsme vyhráli, takže s tím musíme být spokojení. Vím, že když někdo jel do Pardubic v poháru, třeba Sparta, tak se tam vždycky hrálo těžko. V Olomouci je to super, všichni mě přijali fajn. Trenéra i hodně kluků znám z mládežnických reprezentací. V tom nebyl žádný problém, teď se snažím co nejrychleji začlenit. Doufám, že to bude pokračovat dobře.

„Je konstruktivní stoper“ Očima trenéra Václava Jílka: „Není to pro něj jednoduchá pozice, protože toho za poslední půlrok moc nenahrál. Na druhou stranu všichni vidí, že to je konstruktivní typ stopera, který se míče nezbaví jen tak, že by ho někam odkopával. Umí velmi slušně založit předfinální fázi, jsou tam však i rezervičky v pohybu, lokomoci, rychlosti. Musíme ho připravit, abychom tento handicap trochu eliminovali. V lize nám útočníci na to čas nedají a musíme reagovat lépe.“

Jaký dojem na vás udělali spoluhráči?

Myslím si, že je tady kvalitní tým, mohlo by to být dobré, když v každém zápase odvedeme maximum.

Olomouc je nováček, dvakrát předtím v řadě sestoupila. Jakou očekáváte sezonu?

Doufám, že co nejlepší, že budeme hrát v co nejvyšších patrech. Olomouc vždy patřila v Česku k nejlepším týmům. Doufám, že postupem času bude Olomouc zase hrát tam, kde hrála dříve.

Nechybí ale týmu víc zkušeností?

Ne, myslím, že už spousta kluků tady toho odkopala taky dost. Pro mě je určitě lepší, že všechny znám. Nebude to problém.

Bylo vidět, že si rád na hřišti i na parťáky zakřičíte. Vůdcovství máte v sobě?

Jo, snažím se takhle dostat do zápasu. Stoper musí dirigovat, takový jsem odmala. V mládežnických kategoriích jsem byl všude kapitán, tohle mám v sobě. I když teď je to horší, že toho mám dost sám se sebou, ale snažím se.

Když uvidíte, že spoluhráči do zápasu nedávají vše, tak nemáte problém je na hřišti zpucovat?

Ne, s tím problém nemám, ale já nejsem zastáncem toho, aby někdo na někoho řval, vyčítal mu, že něco dělá špatně, ale spíš být pozitivní. Sám ze své zkušenosti vím, že každý ví, když něco udělal špatně. Ale každý se snaží udělat maximum. Jsme tým a musíme si pomáhat.

Roman Polom v dresech Sparty, Dukly a Mladé Boleslavi.

Proč jste se rozhodl pro Sigmu?

Možnosti jsem ještě nějaké měl, ale rozhodlo, že mě kontaktoval trenér Jílek, ještě když jsem byl zraněný. Stál o mě, několikrát mi volal. Už na konci jara, když jsem věděl, že Hradec nezůstane v lize, jsem trenéru Jílkovi slíbil, že půjdu sem. Jsem rád, že mi dali tu možnost, protože přece jen jsem teď půl roku nehrál. Zrovna se to tak vyvrbilo a není lehké si vzít hráče, který půl roku nehrál, takže za to moc děkuju. Budu se snažit odevzdat maximum, aby se mnou byli v Sigmě spokojení.

Už jste si našel v Olomouci byt?

Zatím jsem tady chvilku, takže jsem na hotelu. Ale stihl jsem poznat, že je to fajn město. Všechno v pořádku, není tady žádný problém.

Cítíte, že v Olomouci máte šanci se usadit v sestavě i v první lize?

Samozřejmě chci hrát, ambice jsem měl vždy nejvyšší, teď mě akorát zbrzdilo zranění. Věřím, že budu dobrý, že se dostanu do zápasů, budu hrát, bude se nám dařit a budeme všichni spokojení.

Gólová radost v barvách Dukly. Celkem vstřelil ve 48 ligových zápasech tři branky.

Proč jste se v lize dosud neprosadil tolik, jak se očekávalo?

Když jsem byl zdravý, tak jsem vždycky hrál všude. Takže asi tak. Ten můj zdravotní stav... Vždycky mě něco zbrzdilo. Ať už v Boleslavi, kde jsem po příchodu hrál, bylo všechno dobré, ale pak jsem si dvakrát udělal sval. Teď jsem se šel rozehrát do Hradce, podzim super. Vypadalo to, že jsem zpátky, a zase jsem si udělal meniskus. A takhle je to furt. I ve Spartě to tak bylo. Vždycky, když už to vypadá, že tam jsem, že hraju dobře, tak mě něco zbrzdí. Teď to zaklepu: doufám, že už to konečně vydrží, budu hrát dobře a ukážu, co ve mně je.

Koleno je v jakém stavu?

Byl jsem na operaci s meniskem a vyšlo to tak, že už bych v sezoně nic nestihl, tak na mě netlačili. Připravoval jsem se teď individuálně bez týmového tréninku. Nyní jsem do toho skočil, je toho hodně, ale snad se to během několika týdnů do ligy srovná.

Jaké to je, snášet takové překážky de facto od startu kariéry?

Patří to k fotbalu. Někdo má štěstí, že se mu nic nestane, a někdo to má prostě holt takhle. Já jsem zvyklý, že dělám všechno na sto procent. A takhle to zůstane.