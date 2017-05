Jihlava oslovila dalšího kouče. Jednáme, přiznal Pivarník

Vedení jihlavského klubu v neděli oslovilo svého bývalého kouče Romana Pivarníka, který naposledy vedl Plzeň. „Určité pohovory probíhají,“ potvrdil padesátiletý trenér, jenž byl na začátku dubna odvolán od západočeského mužstva, které v tu chvíli vedlo ligu. „Momentálně ale jednám s více kluby. Takže uvidíme, kam dospějeme.“

V Jihlavě jste v minulosti už dvakrát působil, před pěti lety jste ji vrátil do ligy. Je to pro vás i po těch letech srdeční záležitost?

Stále je, protože k Jihlavě mám určitý vztah. I k lidem v ní, protože je znám. Samozřejmě, všechno záleží na tom, jestli bude Jihlava ochotná se trošku posunout ve sportovní stránce dál.

Naposledy jste s Plzní bojoval o mistrovský titul, zatímco Jihlava hrála o záchranu. Nebral byste návrat do ní jako degradaci?

Víte, ona je trenéřina v tomhle trošku jiná. Člověk to tak nerozlišuje. Místa v klubech, které mají nejvyšší ambice, jsou nyní obsazena. A pokud chcete trénovat, musíte jít do jiných klubů. Já jsem byl už dávno ztotožněný s tím, že když v kariéře půjdu dál, musím možná udělat krok zpět. Pro mě je to ale stále liga. A důležité je jenom, aby byly reálné základy pro to, aby klub byl schopen v lize důstojně působit.

Sám říkáte, že jednání nyní vedete více. Kolik klubů je v tuto chvíli s vámi v kontaktu?

O tom se nechci bavit. Protože některé věci mám rozjednané v zahraničí, kde jsem v užším okruhu kandidátů. Ta jednání jsou náročná, všechno se rozbíhá. A uvidíme, co bude.

Dokdy byste chtěl mít o dalším angažmá jasno?

To je skoro věcí klubu. Já bych v tomto nepospíchal. Potřebuji to vyřešit zhruba do 15., 20. června. Pokud ne, tak teď trénovat nebudu. A naskočím do toho až na podzim nebo později.