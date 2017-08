Bývalý kouč Jihlavy: Rozhodčí přesně věděl, co dělá. Měl jasný úkol

Je aktuálně posledním trenérem, který na lavičce jihlavských fotbalistů dovedl tým FC Vysočina k prvoligovému vítězství nad Plzní. Romanu Kučerovi se to v pozici „dočasného“ kouče povedlo v listopadu 2014, kdy domácí celek otočil poločasový výsledek 0:1 a brankami Murise Mešanoviče a Lukáše Masopusta zvítězil 2:1.

„Pokud chcete takového soupeře porazit, musíte mít i štěstí. A musí vám vyjít i všechny věci okolo,“ říká Kučera, jehož tehdejší krátkou misi u jihlavského týmu „pokryl“ svou licencí sportovní manažer Josef Jinoch.

Ten z posledního vzájemného duelu Jihlavy a Plzně, který se hrál před týdnem, naopak odcházel notně rozčarován. „Je pro mě hodně špatná zpráva, že věci v českém fotbale fungují tak, jak fungují,“ uvedl v narážce na přehmaty hlavního rozhodčího Pavla Julínka, které v závěru hostům přihrály vítězný gól na 2:1.

„Myslím, že jihlavský klub i tým poškodil,“ má jasno. „Plzeň získala tři body nezaslouženě.“

Fotbal se hraje na góly a těch dali hosté o jeden více. Proč si myslíte, že neměli vyhrát?

Kluci do toho dali všechno. Mužstvo pracovalo. A proto si myslím, že si zasloužilo minimálně remízu... Ale český fotbal je takový, jaký je. Co se v něm děje, to do fotbalu nepatří. Ty věci jsou nesprávné, neměly by v něm být. Ale bohužel, v podmínkách, kdy se hraje o Ligu mistrů a o obrovské peníze, se takové případy budou opakovat.

Myslíte chyby rozhodčích?

Je to už notorické, u některých klubů stále se opakující. A jeden z nich je Plzeň. Ale je potřeba si říct, že fair play vypadá úplně jinak. Rozhodčí Julínek by si v normální společnosti a standardní soutěži třeba v Německu už nezapískal. Bohužel, tady ho přikryjí.

Jihlava hned po utkání poukazovala zejména na tři jeho údajné velké chyby. Která vám osobně vadila nejvíce?

Bylo tam hned několik momentů, kdy rozhodčí nějakým způsobem držel Plzeň drobnými fauly, drobnými věcmi. Ale pak tam byly ty zásadní záležitosti: podle mě jednoznačná červená karta pro Hájka a samozřejmě zákeřný Bakoš, který hraje, jak hraje. Rozhodčí mu to tolerují. Kdyby byl v jiném klubu, v jiné soutěži, tak mu to nikdo tolerovat nebude. Jeho gólu předcházel jednoznačný útočný faul, takže Bakoš měl být potrestaný žlutou kartou.

Kapitán FC Vysočina Lukáš Vaculík den po utkání mluvil o tom, že sudí chybují. Ale že chce věřit tomu, že ne úmyslně. Vy to vidíte jinak?

Já si myslím, že Julínek věděl, co dělá. O tom jsem přesvědčený! Ten rozhodčí měl jasný úkol a zadání. Protože si myslím, že dnes už poznáme, co je chyba rozhodčího z nervozity, nebo z toho, že se splete. Samozřejmě, chyby dělají všichni. Hráči i rozhodčí. Je normální, že člověk chybuje a snaží se to nějak napravit. Ale něco jiného je úmyslná chyba. A tady to bylo jednoznačné, markantní. Ano, v zápasech jsou chyby, které mnohdy rozhodnou o výsledku. Ale tohle byl záměr.

Na druhou stranu můžu namítnout, že Jihlava měla v zápase dost šancí na to, aby přidala další branky. A pak by se utkání jistě odvíjelo jinak.

Ano, máte pravdu. Proti takovým soupeřům musíte šance proměňovat. Kdyby Davis Ikaunieks nebo Filip Novotný dali na 2:0, bylo by to pro Plzeň daleko složitější. Jenže ty šance neproměnili. Ale to je prostě fotbal. Ale bohužel k němu nějak patří i další věci, které se v tom zápase ukázaly. Pro lidi, pro diváka, je dojem takový, že liga není férová. Že zápasy nejsou řízené v duchu fair play. A to je hlavní memento toho zápasu.

Komise rozhodčích uznala, že sudí Julínek v Jihlavě chyboval, když nepostupoval jednotně při posuzování přestupků v průběhu zápasu a měl před druhým gólem Plzně odpískat faul. Není však škoda, že případné tresty pro rozhodčí nesmí Fotbalová asociace ČR zveřejňovat?

Pravidla jsou takto nastavená. A jestliže je lidé, kteří o tom rozhodují, takto akceptují, nic s tím neuděláte. Já tvrdím jednu věc, tyto věci by měly být transparentní. I tresty pro rozhodčí by se měly zveřejňovat, aby hráči i veřejnost neměli pochybnosti. Takhle je tam zase něco v uvozovkách tajemného.

Jenže tato změna pravidel prý vzešla z pokynu UEFA.

Je to asi o tom, že se fotbal dělá tak, jak se dělá. My to nezměníme. Já to můžu pojmenovat, vy to můžete napsat. A lidi si mohou udělat svůj názor. Nechtějme v tom něco vidět. Jestli si to komise zdůvodní tím, že jim to UEFA doporučila, tak to není správně.

Jihlava každopádně po čtyřech odehraných kolech má na svém kontě jediný bodík. Může tým tato porážka srazit?

Myslím si, že je to nepříjemné pro hráče, trenéry i vedení klubu. Složitá situace. Ale je potřeba zachovat klid, rozvahu. A věřit hráčům. Jestli dobře trénují, jako že věřím že ano, tak myslím, že se výsledky dostaví. Jen je potřeba být v této fázi trpělivý. Podržet ty kluky, uklidnit je. Nezmatkovat. A ono se to nějakým způsobem nastartuje. Je potřeba udělat výsledek. Vyhrát jeden zápas. Pak věřím, že se mužstvo zvedne a dokáže porážet i soupeře, na které by normálně nemělo.

Teď o víkendu hraje Jihlava v Teplicích. A pro vás osobně to bude asi zvláštní utkání: fandíte FC Vysočina, ale za soupeře nastupuje váš syn Tomáš. Komu tedy budete fandit?

Já z toho zápasu každopádně vyjdu jako vítěz (usmívá se). Když vyhrají Teplice, budu rád, protože tam hraje syn. A když vyhraje FC Vysočina, tak budu taky rád. Je to klub, kterému fandím a se kterým jsem celý život spojený. Spíš ale budu fandit Jihlavě, protože si myslím, že pro ni je to momentálně důležitější než pro Teplice.

Takže nejhorším možným výsledkem by pro vás byla remíza?

Ne, i remíza bude dobrý výsledek (usmívá se). Budu rád, když to bude pěkný fotbal, Tomáš bude hrát dobře a Jihlavě se bude dařit. Ale fandím Jihlavě, to je jasné.