Buchvaldek byl všude jako v bavlnce, líčí fotbalový agent

Klub se na něj zlobil po odchodu talentovaného patnáctiletého brankáře Markoviče do Slavie a vztahy nenarovná ani současný případ mládežnického reprezentanta Lukáše Buchvaldka, který odmítl - na rozdíl od dalších hráčů, jež zastupuje (Texla, Kalvacha, Látala mladšího) - na Hané prodloužit smlouvu a byl vyřazen z kádru.

„Dokud bude v Sigmě současné vedení, tak do té doby určitě moje osoba tam nebude vzbuzovat pozitivní emoce a je jedno, co dělám,“ říká v rozhovoru pro MF DNES podnikatel, jenž také zajišťuje Plzni dopravu na utkání v Evropě.

Co říkáte rozhodnutí Sigmy vyřadit Lukáše Buchvaldka z kádru?

Situace k tomu v posledních týdnech spěla. Jsme z toho smutní, protože komu to určitě nepomáhá, je Lukáš samotný. Ale je to rozhodnutí, které konzultoval se spoustou lidí, nejvíc asi se svou rodinou, tátou, ale určitě i s námi. Přestože se to možná dalo očekávat, stojíme za ním.

Počítali jste s tím, že jej Sigma vyřadí, když smlouvu neprodlouží?

Jsou to sice metody, které se v poslední době v našem fotbale používají méně, ale pořád tady jsou. Klub může mít pocit, že už pro něj hráč není perspektivní, když neprodloužil smlouvu, a proto ho třeba přeřadí do juniorky. Ovšem pokud by měl běhat někde kolem stadionu, to už s tím moc společného nemá.

Roman Brulík (vlevo) zastupuje společně s bývalým hráčem Olomouce Radimem Königem(vpravo) i někdejšího reprezentanta Romana Hubníka.

Neprodloužil smlouvu kvůli malé herní vytíženosti, nebo jste se nedohodli na podmínkách?

V žádném případě nejde o finanční stránku, tam by problém, myslím, nebyl, se Sigmou bychom se domluvili. Mimochodem my jsme za poslední dva měsíce byli u prodloužení smluv tří našich klientů - Lukáše Kalvacha, Jirky Texla a Radka Látala mladšího. Vždycky jsme se domluvili ke spokojenosti ne jenom hráčů, ale i klubu.

Až na Buchvaldka...

Lukáš před dvěma a půl roky prodloužil smlouvu se Sigmou, to ho ještě zastupovala jiná agentura. Pokud vím, tak mu bylo jasně řečeno, že když prodlouží a dá Sigmě najevo, že se s ním dá počítat, tak bude zařazen do A-týmu. To se stalo a po měsíci byl z A-týmu vyřazen do béčka. Potom odešel na hostování do Budějovic, které bylo nevydařené. A pak jsme ho před rokem a půl převzali my po dohodě s jeho předchozí agenturou. Snažili jsme se s ním na spoustě věcí pracovat, myslím si, že to klub takhle vnímal, že Lukáš na sobě tvrdě pracuje, že se snaží zvednout. Od minulého roku začal působit konečně v A-týmu, bojoval o svoje místo na výsluní, ale moc to nedopadlo. Dostal od Sigmy nabídku na prodloužení smlouvy, ale s Lukášem jsme se o ní vůbec nebavili, protože jsme cítili, že pro něj je zásadní, jak moc bude vytížený a jestli bude mít reálnou šanci v Sigmě hrát. A to necítí. Statistiky, minuty jasně hovoří, že to vnímá správně. Šanci v klubu nedostal.

Teď budete usilovat o to, aby v zimě změnil klub?

Příští léto stejně není zadarmo, protože ještě nebude mít 23 let, tak je tam tabulková hodnota vyšší než milion korun. Určitě to není o tom, jak to udělat, aby Sigma nedostala peníze. Chtěli jsme to řešit už teď v létě, nabízeli jsme variantu hostování, ale pan Minář (sportovní manažer Sigmy - pozn. aut.) odmítl tuhle částku s tím, že je pro Sigmu neadekvátní, že mají jasnou představu, kolik by měl stát. Ale za tyhle peníze ho nikdo nekoupí. A Sigma to nepochybně ví.

Jakou částku Sigma požaduje?

Na začátku pan Minář řekl: Najděte klub, který za něj dá tři miliony korun, a může si ho odvést. Když si vezmete, že Lukáš hrál poslední zápas v základní sestavě Sigmy 19. března a v minulé sezoně ve druhé lize hrál v základní sestavě pět utkání, tak i při vědomí, že v něm talent je, že může ještě něco dokázat, a my se snažíme mu v tom pomoct, tak tato částka je naprosto neadekvátní. Není to tak dávno, kdy Sigma prodávala dvojici hráčů Honzu Navrátila a Petra Ševčíka do Liberce; Ševčík je tam dnes klíčový hráč, a celková částka nebyla daleko od šesti milionů korun. Jestli má náhradník Lukáš Buchvaldek stát půlku ceny dvou klíčových hráčů Sigmy, tak asi něco není v pořádku.

V případě Buchvaldka jde o princip, říká Minář Očima sportovního manažera fotbalové Olomouce „Případ Lukáše Buchvaldka je citlivá věc a chci, aby byla popsaná přesně, jak to je. Momentálně se připravuje individuálně, protože jsem došel k názoru, že už tam není žádná perspektiva pro klub. Asi před měsícem a půl jsme hráči nabídli vylepšenou smlouvu, prodlouženou o dva roky až do 2020. Aby cítil, že přesto, že se momentálně neprosazuje, tak v jeho věku jedenadvaceti let v něm vidíme potenciál. Otázka požitků smlouvy by nebyl problém, dokázali bychom se jednoduše sladit. Přání hráče bylo změnit působení tak, aby se restartoval, nadechl, a já jsem to cítil stejně. Říkám: OK, domluvme se na prodloužení smlouvy, my ti umožníme hostování do léta, abychom se sportovně dostali tam, kde by obě strany chtěly. Pak přijdeš a prokážeš kvalitu jako Kalvach, Texl nebo ostatní kluci, zapojíš se do přípravy a pokračuješ, protože máš platnou smlouvu. Tohle všechno oběma stranám sedělo až do doby, než agentura a hráč řekli, že my tohle bez opce nebo výstupní klauzule neuděláme. Když se Buchvaldek kupoval z Hlučína jako žák a bylo o něj strašně moc zájemců, tak se transfer do Sigmy udělal za nadstandardních podmínek, než je hodno hráče žákovského věku. Tudíž transfer zafinancovala fyzická osoba, se kterou byla sepsaná smlouva o půjčce. Když hráč změní dres, tak se půjčka vrátí, a když bude částka vyšší než půjčka, tak jsou tam i procenta z prodeje. Pan Runták o své peníze nikdy nepřijde. Neznám klub, který by na jedenadvacetiletého hráče, který je od patnácti let v reprezentaci, dal klauzuli. I když s tím Sigma nesouhlasí, protože by měla být první starostí hráče sportovní stránka, tak jsme přesto na klauzuli přistoupili, ale určitě ne za podmínek, které má hráč s agentem v hlavě, že by byla výstupní klauzule stejná nebo jen malinko vyšší, než za kterou byl hráč pořízen. To není akceptovatelné. Klub říká, ať je klauzule taková, aby mu zůstala částka alespoň ve výši půjčky, to by bylo férové. Od patnácti let ho platíme. A na tom se to zaseklo, protože je to brané jen ku prospěchu jedné strany. Není to půl na půl. V téhle fázi jde o princip. A teď jsem ten špatnej, který odstavil hráče. Není pravda, že bychom chtěli stejnou částku jako v případě Navrátila nebo Ševčíka, které jsme prodali do Liberce za víc, než uvádí pan Brulík. V té situaci jsou absolutně nevstřícní. Prostě nejde, aby opce byla ve výši jen toho, co my vrátíme. Situace Jakuba Petra a Martina Šindeláře byla jiná. Ale zbavovat se jedenadvacetiletého kluka? Já ho mám rád, jako všechny naše hráče. Tohle nepomůže nikomu. Dělám to s těžkým srdcem, ale já se snažím mu pomoct. My jsme hráči nabízeli finanční jistotu i hostování. Takhle je to pat. A pokud se to nebude nijak vyvíjet, nechám to vykvasit až do léta, byť je mi to strašně líto. Ale já nepovolím to, že z toho chce mít jeho agent kšeft.“

Jak víte, že Navrátil se Ševčíkem stáli Liberec dohromady jen šest milionů korun?

To jsou informace, které šly. Může někdo říct, že to bylo víc, ale určitě ne deset, dvanáct ani patnáct milionů. Ale samozřejmě to bylo v nějaké situaci - Sigma sestupovala, hráči se chtěli někam posunout. Lukáš se chce taky posunout, potřebuje hlavně hrát.

Buchvaldek měl pověst velkého talentu. Nečekali jste, že jeho výkonnost bude jinde?

Myslím, že to v minulosti čekali všichni. My ho zastupujeme od doby, kdy už to vypadalo, že jeho kariéra jde do slepé ulice. Řekl bych, že i on a jeho rodina měli větší očekávání. Jsem pořád přesvědčený, že ještě není pozdě. Jistou odpovědnost za to asi neseme všichni zainteresovaní, zásadní problém bych ale hledal zejména u něj a Sigmy, která ho má ve svých týmech šest let. On sám mohl na sobě pracovat víc, než pracoval. Ale za poslední rok a půl svůj přístup výrazně změnil. Nejde o to, že by se mu nechtělo nebo by snad nedejbože měl nějaké mimofotbalové aktivity, ale všude byl vychovávaný jako v bavlnce, i v předchozím klubu. Dával góly, byl zásadní hráč. Fotbal dnes chce, abyste byl celohřišťový, vracel se, prostě pracoval 90 minut, on to nebyl schopný akceptovat. To ho zbrzdilo. A druhá věc je, že to z něj trenéři v dorosteneckém věku v Sigmě nebyli schopni vytlačit. V každém případě v reprezentaci byl pořád. Ještě na jaře hrál za dvacítku proti Španělsku. Progres se ale čekal větší.

Nekomplikuje situaci fakt, že Sigma v případě jeho odchodu musí vrátit svému někdejšímu spolumajiteli Robertu Runtákovi milion korun, který za něj zaplatil Hlučínu, plus třetinu přestupní částky? S Runtákem se nerozešli v Sigmě v nejlepším.

Nechtěl bych o tom spekulovat. Pan Minář musel v létě prodlužovat možná až patnáct hráčů, kterým končila smlouva. A Lukáš Buchvaldek je první, se kterým to nedopadlo. Proto se k tomu možná Sigma takto staví. Spíš mě zaráží, že v případě Kuby Petra a Martina Šindeláře, kteří neprodloužili smlouvy předtím, se k nim choval klub normálně, jak by se mělo. A Lukáš Buchvaldek nic špatného neudělal, má stejný záměr a výsledkem je, že netrénuje ani s juniorkou.

Jak jste spokojený s výkony vašich dalších klientů v Olomouci?

Jsme nadšení. Ohřeju si vlastní polívčičku - s Lukášem Kalvachem i Jirkou Texlem jsme začali spolupracovat v době, kdy byli zapomenutí v Táborsku nebo Vítkovicích. Potenciál jsme v nich viděli a dneska se ukazuje, že správně. Nepochybně jim pomáhá systém hry a kvalita tréninků pod panem Jílkem. Pomáhá jim i to, že se vrátili do prostředí, které znají, ke spoluhráčům, se kterými dřív hrávali v mládežnických kategoriích. Jsme rádi, že jsme v agentuře s Radimem Königem měli na ty kluky správný odhad, a vůbec nepochybujeme, že jsou schopní jít ještě dál.

Přitom Jiří Texl přiznal, že chtěl loni s fotbalem seknout.

Je to tak. Možná ho to v něčem i osvobodilo. Možná by takové osvobození potřeboval i Lukáš Buchvaldek. V patnácti letech stál milion, to mu asi nepomohlo, dá vám to nějaké stigma, určitě si tlak připouštěl on i ti, kteří ho vedli. Přece jen je to hráč milionový a mohli na něj být přísnější, než byli. Ale to už je bohužel všechno pryč. Ještě chci říct jednu věc.

Povídejte.

To, že Lukáš nehrává a chce odejít, v žádném případě nemá nic společného s kritikou pana Jílka. My respektujeme rozhodnutí trenéra, koho postaví. To je jeho věc, starost, job. Buď pak s týmem výsledky má, nebo nemá. Ale bylo dost času, aby se ukázalo, jestli Lukáš šanci má. Ukázalo se, že nemá, trenér na to má právo a my si zase myslíme, že Lukáš má právo zkusit hrát někde jinde. Fotbalu se věnuje moc dlouho na to, aby čekal, až pan Jílek půjde třeba do většího klubu nebo zahraničí. Tak to nemůže fungovat.

Lukáš Buchvaldek (vpravo) v této sezoně nenastoupil za první tým Sigmy ani na minutu.

Máte na Buchvaldka nabídky?

Upřímně: Nabídky na něj nejsou, protože nehraje. Sigma to ví stejně dobře jako my, proto opakuji, že ta cena není adekvátní. Hledali jsme mu hostování s opcí v kvalitních klubech druhé ligy, kde by se mohl zlepšovat a znovu startovat kariéru. Sigma ale odmítla v posledních dnech nabídku na hostování s opcí na jeden a půl milionu korun. Žádné čisté hostování bez opce tomu klukovi nemůže pomoct. Zkoušel to v Českých Budějovicích, znovu to zkoušet nechce. Potřebuje jít někam, komu může patřit, kde o to může zabojovat. Nestavíme si vzdušné zámky, nebavíme se o Spartě, Slavii nebo něčem podobném, ale hledáme postupné kroky. Sigma hostování s opcí a s procenty z dalšího prodeje, což mi přijde fér, tvrdě zamítla panem Minářem, my jsme pro to víc udělat nemohli.

Ladislav Minář se na vás zlobil po odchodu talentovaného brankáře Markoviče ze Sigmy do Slavie. Jaké jsou vaše vztahy teď?

Nechci se tvářit sebestředně, ale dokud bude v Sigmě současné vedení, tak do té doby určitě moje osoba tam nebude vzbuzovat pozitivní emoce a je jedno, co dělám. Teď jsme prodloužili všechny ty tři kluky, bylo to konstruktivní a stejně to naší agentuře žádné body nepřidá. Zase se možná teď dozvíme, že za tím, že Lukáš nechce prodloužit smlouvu, stojíme my - zlí agenti.

Sigma stále nepředstavila nového spolumajitele. Ale smlouvy s hráči včetně s vašimi prodlužuje, tudíž jim má co nabídnout?

Všichni hráči smlouvy prodlužují, tak jsou asi s podmínkami spokojení. Na české ligové poměry to jsou spíš podmínky skromnější, ale Sigma opravdu drží to, že platí včas. Zázemí je tam výborné, Václav Jílek je výborný trenér a kluci jsou mladí, takže není potřeba je rozmazlovat velkými částkami. Problém vidím spíš v tom, že Sigmě se moc nechce hráče prodávat. Vzhledem k zachování konkurenceschopnosti tomu rozumím, ale v určité chvíli to pro hráče může být kontraproduktivní, protože potřebují mít motivaci se posouvat dál.