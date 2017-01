V první ligu tajně doufal, teď ji má Demeter na dosah

Ještě v podzimní části sezony střílel góly třetiligovým Mohelnicím, Otrokovicím nebo Líšni. Na jaře by však Robin Demeter už rád nastupoval v nejvyšší domácí soutěži, ve vypjatých duelech proti pražským „S“ nebo Plzni.

Přání sedmadvacetiletého záložníka Velkého Meziříčí by mohla splnit pražská Dukla, která si v zimní přípravě šikovného středopolaře pozvala na testy. „Pomohl k tomu i podzimní zápas v poháru, ve kterém jsme hráli proti Dukle,“ připomíná Demeter duel, v němž týmu z Julisky vstřelil gól z penalty.

„Znám se s kondičním trenérem Lukášem Stránským, se kterým jsme byli v kontaktu. Poté se mi ozval hlavní trenér Jaroslav Hynek, jestli bych nechtěl jít do Dukly na zkoušku. A já jsem řekl, že ano,“ usmívá se.

V pondělí 9. ledna se tak hlásil pražskému celku. A zmiňovaný test odstartoval dobře, hned v úvodním přípravném duelu na hřišti druholigové Vlašimi vstřelil vítězný gól.

Jeho akci navíc klubový web označil za nejkrásnější moment zápasu, když se Demeter prosadil fantastickou střelou z 25 metrů. „Určitě jsem rád, že jsem hned v prvním přáteláku dal gól,“ těší Demetera. „Aspoň trenéři vidí, že tomu dávám všechno. Že si nejdu jen zahrát, ale že se snažím využít šanci, která se naskytla.“

S tou odchovanec FC Vysočina, který od léta 2014 působí v třetiligovém Velkém Meziříčí, v sedmadvaceti letech už příliš nepočítal. „Je to jedna z posledních šancí, ne-li ta úplně poslední,“ uvědomuje si.

A to navzdory tomu, že podzim mu vyšel parádně. V MSFL nastřílel sedm branek, v MOL Cupu přidal další dvě. „S podzimem jsem spokojený. Nejen kvůli sobě, ale i týmu,“ připomíná, že „Velmez“ je po podzimu druhý.

„Napadlo mě, že by se mohl ozvat někdo z vyšší ligy. Ale nijak jsem se na to nesoustředil, protože ve Velkém Meziříčí to bylo dobré,“ připouští. „Tajně jsem doufal, ale určitě jsem to nečekal.“

Šanci od pražského celku původně dostal na čtrnáct dní, po sobotním zápase v Berlíně však vedení Dukly projevilo zájem o další test. „Zavolali si mě a řekli, že by chtěli, abych ještě tento týden pokračoval. A že by se mělo rozhodnout,“ prozrazuje Demeter.

„Beru to tak, že jsem je zaujal. Protože kdyby neměli žádný zájem, řekli by mi, ať už nejezdím,“ uvědomuje si. „Ale pokračuji. A tak doufám,“ přeje si zůstat.

„Všechno je tu na profesionální úrovni, včetně zázemí a regenerace. Všichni se o nás starají,“ pochvaluje si. „V Jihlavě jsem byl, když ještě hrála druhou ligu. Teď to možná bude podobné. Ale Dukla je o něco výš. Její jméno je zvučnější než Jihlava,“ uvědomuje si.

Zda zůstane, se uvidí nejpozději po sobotním zápase na Žižkově. „Příští týden jedou na soustředění do Turecka a chtějí mít kádr pohromadě. Snad v něm budu,“ přeje si Demeter.