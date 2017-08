Musíme zapracovat na psychice hráčů, velí brněnský kouč Dostálek

Po pondělním konci kouče Svatopluka Habance povede s kolegou Lukášem Přerostem Zbrojovku, která se po čtyřech kolech ocitla na ligovém dně, do vyhlíženého mače proti Spartě. „Situace tak vyplynula. Ale uděláme maximum,“ přislíbil jeden z bývalých Habancových asistentů.

Posledních 24 hodin pro vás bylo asi hodně rušných, že?

Snažím se k tomu přistoupit tak, aby to bylo ku prospěchu věci. S Lukášem Přerostem jsme dostali za úkol připravit mužstvo na sobotní utkání. Dopoledne jsme udělali plán týdenního mikrocyklu a podle toho jedeme. Po tréninku přišlo nějaké povídání s panem Bartoňkem (majitelem klubu – pozn. aut.) v kabině. Nějaké informace jsme dostali a budeme se držet plánu, který jsme si stanovili.

No press, zaveleli v Brně Trenérská změna značí impulz do kabiny. Fanouškům zase přináší závan pozitivnějších zítřků, příslib okamžitého zlepšení. Zatímco většina ligových týmů úvodní tréninky nových koučů bez větších potíží zpřístupní kameramanům, fotografům nebo novinářům, v Brně zaveleli: No press! Čili žádný tisk. Anebo také žádný tlak (kterak se dá termín volně z angličtiny vyložit). A mlčelo i vedení Zbrojovky, přestože otázek je spousta. Jak vypadá kádr, v němž dle pondělního prohlášení nastanou změny? Bude po konci trenér Habanec v klubu pokračovat coby manažer či ředitel? Hledá Zbrojovka jeho nástupce? „Avizované kroky běží, ale není nic nového ke zveřejnění. Soustředíme se na nejbližší zápas,“ vzkázal mluvčí Zbrojovky Martin Lísal. Jedinou zprávou, kterou se příznivci v úterý na klubovém webu dozvěděli, byla nominace Šurala a Kratochvíla do reprezentační jednadvacítky.

Bylo složité narychlo vymýšlet skladbu tréninků?

Nebylo to vůbec těžké. Na tomhle procesu jsme se podíleli už pod Svaťou. Některé tréninky jsme chystali celé, někdy jejich části. A i teď jsme se na výsledku dohodli celkem rychle.

Máte s kolegou Přerostem rozdělené funkce – kdo se stará o ofenzivu, defenzivu nebo standardky?

Myslím, že si navzájem pomůžeme a nebudeme si rozdělovat konkrétní úkoly. Byli jsme pověřeni jako dvojice a jsme nachystaní takhle odkoučovat zápas.

Co můžete za necelý týden změnit?

Především musíme zapracovat na psychice hráčů.

Jsou na tom hodně zle po bídném startu ligy?

Každopádně by na tom měli být líp.

Máte metody, jak je zvednout?

Máme. Jednu z nich jsme už začali aplikovat, ale směrem k soupeři ji nechceme pouštět do médií.

Čeká vás Sparta a její milionové posily. Náročnějších výzev při trenérském debutu v lize moc vymyslet nejde.

Myslím, že v tomhle jsme si nemohli vybírat. Bylo to dopředu dané, nemohli jsme tušit, co se stane po čtvrtém kole. Prostě taková situace vyplynula a my k tomu přistupuje tak, abychom mužstvo dobře nachystali. Abychom do utkání nešli s poraženeckou náladou.

Nemůže to být naopak výhoda? Místo zápasu, ve kterém by Zbrojovka musela bodovat, může proti favoritovi jen překvapit.

Tohle vůbec neřešíme. Je to další ligové kolo a my se v tento moment potřebujeme dívat na sebe. Je jasné, že Sparta je pro diváky určitě atraktivní soupeř. Mají spoustu nových a zajímavých hráčů. A pokud by přijeli i s Rosickým, bylo by to pro fanoušky ještě větší lákadlo. Ale nás bude především zajímat Zbrojovka Brno a náš výkon.

Máte už představu, s jakými změnami v sestavě a taktice na soupeře vyrukujete?

Určitě ke změnám dojde. Když se nebudete zlobit, víc na to neodpovím.

Zkuste aspoň naznačit.

Je to o taktice v utkání. Nechceme prozradit něco, aby na nás mohl být soupeř připravený, měl by to jednodušší. Chceme si zachovat určité tajemství, abychom soupeře dokázali překvapit.

Vedení klubu po Habancově konci avizovalo i změny v kádru. Konzultuje je s vámi?

Tahle otázka je v kompetenci majitele klubu, k tomu se může vyjádřit jenom on.

Je váš režim v roli hlavního trenéra náročnější?

Hodili nás do vody, abychom mužstvo připravili na sobotu. Trochu se to nabalilo, ale hned jsme se shodli, jakým způsobem chceme mužstvo připravovat, jakou náplň bude mít mikrocyklus. Dojde ke kosmetickým změnám, některý trénink bude v jinou dobu, než se původně naplánovalo. To jsou takové nuance, které nejsou až tak důležité.

Jste rád, že budete při premiéře mít k sobě trenéra-parťáka?

Ještě včera jsme na to byli tři. Všechno jsme konzultovali ve třech, teď jsme na to dva. Ale pokládáte otázky, na které je těžké odpovědět. (usměje se).