Trenér Kučera řeší, jak zlepšit děravou obranu ostravských fotbalistů

Po dvou ligových kolech, v nichž Ostravští dostali jediný gól, přišla smršť - v dalších třech ligových duelech Baník dostal děsivých jedenáct branek.

A když se minulý týden v přípravě chtěl kouč zaměřit na udržení čistého konta, Baník dostal od Frýdku-Místku, který se trápí ve druhé lize, další dva góly...

„Těch gólů je moc, ale v tom Frýdku-Místku v prvním poločase vedeme 1:0 - a zase uděláme chybu,“ povzdechl si trenér Radim Kučera. „K brance letí jednoduchý nakopnutý míč a my místo, abychom ho odpálili, nebo dali malou domů, tak si hru komplikujeme.“

Tušíte proč? V čem je problém?

Je to o momentální koncentrovanosti. Nevím, nedokážu si vysvětlit, proč hráč zrovna v ten moment, v ten okamžik, se rozhodne pro takové řešení situace. Přitom je lepší odpálit míč do autu, nebo dostoupit hráče, aby nemohl jednoduše střílet na bránu.

A těch chyb je hodně, že?

Samozřejmě. A jsou vidět, když dostáváme tolik branek. Je to o tom, že musíme být v každé situaci naprosto koncentrovaní a nepodcenit ani jeden balon.

Nemohly první dva vydařené zápasy hráče uspokojit?

Ne, to bych neřekl. Spíš bych to viděl v tom, že nyní mají takový ten strach něco udělat, třeba i zariskovat a jít do souboje důrazněji, aby balon nepropadl za ně.

Takže se bojí?

Nejde říct, že se bojí. Někdy máte v zápase jistotu, která z vás čiší, překypuje, ale někdy je to špatné. Třeba minule ve Frýdku-Místku - jednoduchý centr a náš hráč udělá půlkrok dříve.

Co s tím?

Nejsem schopný odpovědět ani na otázku, proč my nedotáhneme útočné akce, které máme. Je to o momentálním rozpoložení hráče. My máme šanci stejnou jako třeba frýdeckomístecký Fofanah. Jenže on nám ten gól dal, a my jsme se neprosadili, i když jejich obránce také byl u míče pozdě. A nepomůžeme si ani standardními situacemi, po nichž měl hned dvakrát dobrou příležitost Azackij.

Máte už z chyb při bránění těžkou hlavu?

Když dostanete ve třech zápasech jedenáct gólů, tak to je vždycky problém. Samozřejmě my to víme. Všichni se nás na to ptají. Na trénincích pracujeme na tom, abychom se zlepšili. V tomto týdnu na to musíme ještě více apelovat. A to příští utkání musí být stokrát lepší.

Jenže to si určitě říkáte před každým střetnutím.

Do osmého září máme ještě nějaký čas tým posílit. Asi koupíme šest nových obránců... Jinak to nevidím (to už řekl Radim Kučera s nadsázkou).

Řešili jste příchod dalšího obránce, Nigerijce Erhuna Obanora z druholigového německého Fürthu. Ve Frýdku-Místku hrál v první půli stopera a ve druhé na levém kraji obrany. V týmu už ale skončil. Nepomohl by vám?

Měl dobré momenty, i na tréninku působil dobře, ale nakonec jsme se rozhodli, že nebude s námi pokračovat. Na levý kraj bylo potřeba, aby se zapojoval i do útočné fáze a nevěděl jsem, v jakém stavu přípravy byl ve Fürthu. Lépe na mě působil jako stoper, ale nebyl výrazně lepší než naši hráči.

V sobotu hostíte Jablonec. Stihnete obranu zlepšit?

Těžko říct, co s tím. Musíme na tom pracovat v tréninku, nebo koupit ty nové hráče. Můžu na něco apelovat, mohu v tréninku něco dělat, ale hlavně o tom musíme mluvit, mluvit, mluvit - a čekat, jaký efekt to přinese. Věřím, že jedenáctka, která vyběhne proti Jablonci, bude ta správná, a že se kluci k utkání postaví tak, že budou zarputilí a nepustí soupeře do šance.