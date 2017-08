Jestli ruka, tak v přirozené poloze, popsal sporný moment Hromada

Domácí záložník Rudolf Reiter se v 62. minutě uvolnil na pravém křídle a přihrával pod sebe do pokutového území. Hromada, který nastoupil prvně od červnového zranění kolene, se ve skluzu snažil zabránit balonu v cestě do nebezpečného prostoru, jenže ho zastavil rukou. Rozhodčí Zbyněk Proske však pokutový kop pro Bohemians chybně neodpískal.

Byla to penaltová situace?

Věděl jsem, že útočící hráč bude centrovat. Chtěl jsem tomu míči zabránit. Šel jsem do skluzu, jestli mě to trefilo do ruky, tak to bylo v přirozené poloze. Myslím, že to bylo posouzené správně. (Skluz se ve fotbale nebere jako přirozený pohyb - pozn.).

V úterý jste byl na Kypru (Slavia podlehla Nikósii 0:2) připravený mezi náhradníky, nyní už jste do zápasu zasáhl, navíc rovnou od úvodního hvizdu. Jak to vnímáte?

Vnímám to velmi pozitivně. Po devíti týdnech rekonvalescence jsem mohl odehrát ligový zápas. Kdyby mi někdo řekl, že nastoupím už teď proti Bohemce, tak bych mu nevěřil. Z tohoto pohledu je můj start velké pozitivum, žene mě to k ještě větší práci.

Jak jste se během utkání cítil?

První poločas to bylo super, fyzická i psychická stránka naprosto. Ve druhé půli už mi docházely síly. Zápas byl nahoru dolů, hodně se běhalo, takže to bylo takové náročnější. Jsem rád, že jsem dostal příležitost a věřím tomu, že zápasů v dresu Slavie bude víc a víc.

Slavii trápí produktivita, v sedmi zápasech dala jediný gól ze hry. To je asi velký problém, viďte?

Vnímá to každý, efektivita není taková, jak bychom si představovali. Pracujeme na tom v tréninku a snažíme se to zlepšovat. Věříme, že naši střeleckou smůlu prolomíme ve středu v odvetě proti Nikósii.

Čím to, že jste se nedostávali do gólových situací?

Ve finální fázi to ještě není ono. Kdybychom v první půli dali z té šance ve druhé minutě gól, tak by to možná byl jiný zápas. Snažili jsme se, bohužel nám to nevyšlo.

Bohemians zejména ve druhém poločase hrozili z brejků, báli jste se, že můžete inkasovat?

Chtěli jsme zápas strhnout na naši stranu, dát vítězný gól. Oni na konci bránili celkem dobře a hrozili v brejkových situacích. Lašty (brankář Laštůvka) tam perfektně chytil jednu střelu. Je škoda, že my jsme ty naše šance neproměnili a že se soupeř dostal do pár příležitostí. Na konci se nám nepodařilo vytvořit nějaký souvislý tlak. Je to škoda, chtěli jsme si odvézt tři body.