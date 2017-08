Po Spartě a Slavii chce obrat i Plzeň. Buďme spravedliví, smál se Hašek

Kouč Bohemians tím myslel slávistickou příležitost už ze druhé minuty, na gólmana Fryštáka běželi Jan Sýkora s Murisem Mešanovičem. Domácí brankář míč útočníkovi sešívaných vypíchl, dorážku Sýkory pak z brankové čáry vykopl kapitán Michal Šmíd.

„Byl to zlomový moment, vzal nám vítr z plachet,“ uvedl Hašek. „Chtěli jsme na soupeře vletět, chtěli jsme presovat a rychle si získat fanoušky na naši stranu. Sice nepřišel gól, ale sebevědomí pokleslo. Na mnohých našich hráčích byl v prvním poločase vidět mírný strach hrát.“

Úvodní dějství pak moc zajímavého nenabídlo, Bohemians bránili v hlubokém bloku a zřídka se pokusili o protiútok, zatímco Slavia se defenzivní val marně snažila překonat. Sýkorovy centry byly nebezpečné, ale na jejich konci chyběli spoluhráči. Jaroslav Zmrhal, v sobotním derby kapitán, střílel zpoza šestnáctky těsně vedle.

To druhá půle byla - zejména z pohledu domácích - mnohem atraktivnější. „Víc jsme si dovolili,“ viděl Hašek. „Přišly naše příležitosti, tři situace, u kterých se dalo uvažovat o gólu.“

Tak tedy postupně:

Přízemní centr Rudolfa Reitera trefuje ve vápně skluzujícího Jakuba Hromadu do ruky. Sudí Zbyněk Proske pokutový kop chybně neodpískal, skluz se nepočítá jako přirozený pohyb.

Pak po rohovém kopu pálil tvrdě obránce Milan Kocič, ve změti těl trefil svého spoluhráče Jevgenije Kabajeva. „Tam už jsem zvedal ruce,“ přiznal Hašek.

Nakonec tutovka střídajícího Jakuba Nečase - mladý záložník udělal kličku, dovedl balon do vápna, ale z vyložené pozice bránu přestřelil.

Bohemians nad Slavií mohli klidně i vyhrát!

„Hráči nechali na hřišti všechno a stačilo to na bod. Při troše štěstí by to bývalo stačilo i na tři. A při troše smůly to nemuselo stačit vůbec na nic,“ řekl diplomaticky trenér klokanů. „Bod bereme,“ doplnil.

Domácí fotbalisté si poradili i s Milanem Škodou, nejlepším kanonýrem minulého ročníku, který měl utkání strhnout na stranu Slavie jako střídající hráč.

„Dopředu jsme věděli, že taková situace může nastat, že Škoda určitě naskočí,“ řekl gólman Tomáš Fryšták. „Věděli jsme, že to Slavia zjednoduší, že na něj budou dávat dlouhé balony. Měli jsme dva defenzivní záložníky, kteří to zdvojovali a pomáhali stoperům,“ dodala současná jednička Bohemians.

Klokani remízou se Slavií navázali na skvělý úvod ročníku, dosud neprohráli. Porazili Karvinou, plichtu odvezli z Brna. O body navíc obrali v úvodním kole i Spartu.

„Jsem šťastný, že jsme obrali dva špičkové týmy. Budeme rádi, když budeme spravedliví a případně obereme ještě ten třetí, abychom tu hru o titul nějak nenarušovali,“ smál se Hašek. S Plzní, kterou „tím třetím“ myslel, hrají Bohemians v devátém kole.