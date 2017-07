Plzeň prohrála i v generálce. Na závěr soustředění nestačila na Watford

Do sezony vstoupí Plzeň za týden úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FCSB, což je dřívější Steaua Bukurešť.

Trenér Pavel Vrba nasadil do generálky od začátku hráče, kteří by se měli z velké části objevit v základní sestavě za týden v Rumunsku. Na pozici stopera hrál Řezník, neboť proti FCSB nebudou moci nastoupit zraněný kapitán Hubník a potrestaný Hejda. Uzdravit by se ale nakonec mohl levý obránce Limberský, který by případně rovněž mohl zaskočit ve středu obrany.

Zápas se sedmnáctým týmem uplynulé sezony Premier League byl velmi vyrovnaný. V úvodu Viktorii dvakrát podržel brankář Bolek, Watfordu zase pomohla ve 40. minutě po Krmenčíkově střele tyč.

Po přestávce Plzeň prostřídala a ubylo šancí. Rozhodnutí přišlo jedenáct minut před koncem, kdy se Hughesova střela odrazila od Okaky za zády střídající plzeňského brankáře Hrušky. V závěru už nevyrovnal z úniku Kopic ani po něm z přímého kopu Zeman.

Viktoria tak prožila výsledkově nevydařené soustředění v Rakousku. Předtím v přípravě v domácích podmínkách pětkrát vyhrála nad českými soupeři z nižších soutěží.