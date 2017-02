Plzeň v přípravě remizovala s CSKA Moskva, Liberec porazil Ruch Chorzów

Trenér Plzně Roman Pivarník už na rozdíl od předchozích přípravných zápasů v poločase nevyměnil celou jedenáctku a k prvnímu střídání sáhl až po hodině hry.

„Stále je to příprava, ale výsledek je to dobrý. CSKA je hodně vyspělé mužstvo, má obrovskou kvalitu. Byly tam některé dobré věci, dokázali jsme uhrát vzadu nulu, to je také pozitivum, pokud ty góly nedáme. Odehráli jsme dobrý zápas,“ řekl pro klubové stránky Pivarník.

Jeho svěřenci ani v pátém utkání zimní přípravy neprohráli, připsali si ale už třetí remízu. Další duel ve Španělsku odehraje Viktoria v neděli proti korejskému Tedžonu.

„Pracujeme na herní stránce, zaměřujeme se na dominanci hry a hru do plných, abychom dokázali otvírat obrany a vytvářet si šance. Sestava se už trochu krystalizuje, ale máme zdvojené posty, máme 18 kvalitních hráčů. Záleží na tom, jak budou v závěru přípravy vypadat, a ti nejlepší samozřejmě dostanou šanci,“ uvedl Pivarník.

Liberec zakončil soustředění ve Španělsku výhrou 1:0 nad posledním týmem polské ligy Ruchem Chorzów, o kterou se gólem zasloužil útočník Milan Baroš. Slovan na kempu ani jednou neprohrál, předtím zvítězil nad Ferencvárosem Budapešť 3:2 a remizoval se Sturmem Štýrský Hradec 1:1.

Dukla vstoupila do soustředění v Turecku dramatickou výhrou 3:2 nad Vardarem Skojpe. Za Pražany si hned v premiéře připsal první gól novic ze Sparty Zinedin Mustedanagič, který srovnal na průběžných 1:1. Minutu před koncem si Dukla dala vlastní gól, ale hned z protiútoku a poslední akce utkání rozhodl Ondřej Brejcha.

Teplice na Kypru zahazovaly šance a maďarské Újpešti podlehly 0:1. Naopak Zlín v Turecku porazil druholigový ruský Krasnojarsk i díky brance zimní posily Zorana Gajiče 2:1.