Plzeňské fotbalisty prověří před ligou i anglický Watford

Nový trenér Pavel Vrba si sezval svoje ovečky na 15. června, den na to absolvují fyzické testy. To ještě samozřejmě budou chybět čeští (Hořava, Krmenčík) i slovenští (Kozáčik, Hrošovský) reprezentanti, kteří si až do 10. června plní povinnosti u národních týmů. Ještě déle budou chybět mladíci Matějů a Chrien.

Důležitá data v létě 15. 6. zahájení přípravy

16. 6. funkční testy

8.-19. 7. soustředění v Rakousku

14. 7. los 3. předkola Ligy mistrů

25. nebo 26.7. 3. předkolo LM

29.7. první ligové kolo

1. nebo 2. 8. odveta předkola LM

Vrchol herní přípravy přijde jako obvykle na soustředění v rakouském Westendorfu. V malebném alpském městečku viktoriány prověří německý Greutherem Fürth a v generálce na ostrý start sezony účastník Premier League Watford.

„Třetí soupeř je zatím ještě v jednání,“ upřesnil mluvčí klubu Václav Hanzlík. Během pobytu v Rakousku se viktoriáni také dozví jméno prvního soupeře v boji o účast v prestižní Lize mistrů.

Úvod přípravy absolvují hráči českého vicemistra v domácích podmínkách, z tréninkového areálu v Luční ulici si odskočí k přípravným zápasům do Rokycan (21. června) a na hřiště SK ZČE Plzeň (24. června).

„Do Luční ulice pak budou moci fanoušci vyrazit na utkání s druholigovými celky - Ústím nad Labem, Sokolovem a Českými Budějovicemi,“ vypočítal mluvčí klubu. 8. července pak nabere výprava plzeňských fotbalistů směr Rakousko. Týden po návratu je čeká ve 3. předkole Ligy mistrů první ostrý zápas sezony.