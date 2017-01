Chceme hráče, kteří budou žrát trávu, žádá příbramský kouč Tobiáš

Avizované šetření se podle něj na dění okolo A-týmu nijak neprojevuje. „Překvapení to pro mě určitě bylo, protože trenér Rada tady byl relativně krátce a žádný problém neexistoval,“ řekl Tobiáš v rozhovoru s novináři po premiéře na lavičce Příbrami, která prohrála 0:2 v utkání Tipsport ligy s druholigovým Táborskem.

Že dostal od vedení a šéfa klubu Jaroslava Starky důvěru, ho potěšilo. „Je to něco, co jsem vždy chtěl a za čím jsem si nějakým způsobem vždy šel. Že to přišlo teď, je jedině dobře a já se budu snažit se toho nějakým způsobem zhostit,“ podotkl osmatřicetiletý kouč.

„S panem Starkou jsme víceméně začali spolupráci před dvěma a půl lety, kdy jsem přišel z Budějovic. Jeho vize už tenkrát byla taková, že chtěl trenéra mladšího, kterého si on vychová pro potřeby áčka,“ dodal Tobiáš.

Připustil, že klub bude více sázet na mladší hráče a odchovance. „Máme takovou vizi, že pokud se chceme zachránit, musíme seskládat mančaft, který bude žrát trávu,“ podotkl trenér.