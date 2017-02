FA Cup: amatéři po 103 letech ve čtvrtfinále, Arsenal v čokoládové šatně

V útrobách pětitisícového stadionu Gander Green Lane se sice ukrývá i menší bazének, ale ten mohou hvězdy z Premier League využít maximálně jako ledovou lázeň - bojler totiž nefunguje. Hosté z vyšší společnosti se tak budou muset vystřídat u čtyř sprch, kde teče aspoň vlažná.

Při vstupu do kabiny je upoutají zdi v čokoládové barvě, dílo trenéra klubu Paula Doswella. „Vlastním malířskou firmu a před lety nám zbylo hodně hnědé barvy, tak jsme to tady vymalovali,“ prozradil v nedávném rozhovoru pro BBC.

Na zdi je přibitá obyčejná lišta s háky, na které si hvězdy z Premier League budou věšet své luxusní oblečení, do miniaturní kabiny se jich vejde jen šestnáct. Právě v tom je krása FA Cupu - profesionálové v něm znovu poznávají pro ně často už zapomenuté kulisy amatérského fotbalu.

„Kluci z Arsenalu si asi budou říkat: Co to je, to jako fakt?“ předvídá Craig Eastmond, nejznámější hráč Suttonu, který právě za Arsenal před lety odkopal čtyři ligové zápasy. „Ale tohle je amatérský fotbal, to je opravdový svět. Těžko se tu mohou cítit doma. Žádnému profíkovi se nechce hrát v takových podmínkách.“



Sutton si zápas proti vysněnému soupeři vysloužil poté, co v poháru postupně vyřadil Cheltenham ze čtvrté ligy, Wimbledon ze třetí a nakonec i druholigový Leeds. Teď čeká odměna. Nejen pro hráče, ale i pro trenéra Paula Doswella, který mimochodem pracuje v klubu zadarmo. Vlastně nejen to - protože se mu daří v byznysu, sám tým, který nemá peněz nazbyt, sponzoruje.

Fotbal totiž miluje a teď si plní sen. Cestují za tím televizní štáby z celé Anglie a do své malinké trenérské kanceláře může po utkání pozvat na kus řeči Arséna Wengera, kouče Arsenalu. „Bratr se vyzná ve víně, takže mi už doporučil nějakou lahvinku, kterou bych s ním mohl vypít,“ usmívá se Doswell.

O jeho tým je teď obrovský zájem, takže třeba příběh Wayna Shawa, pětačtyřicetiletého náhradního brankáře, který váží 130 kilo, obletěl celý svět.

Sutton ale není jediným hitem letošního FA Cupu, který jako by se změnil ve vzpouru outsiderů. Už v sobotu způsobil senzaci Lincoln City, také hrající pátou nejvyšší soutěž. Gólem v poslední minutě vyhrál na hřišti Burnley, týmu z Premier League, a stal se prvním amatérským klubem po více než sto letech, který proklouzl až do čtvtfinále.

„Nemám slov. Je to bláznivé, nemůžu tomu uvěřit,“ chrlil ze sebe Sean Raggett, střelec rozhodující branky. „Viděli jste sami, že jsem ani nevěděl, jak slavit.“



Burnley přitom v této sezoně doma prohrálo jen se čtyřmi týmy: Swansea, Arsenalem, Manchesterem City... A Lincolnem! Teď se jeho nejčerstvější pokořitel může těšit na pokračování příběhu: v další fázi čeká právě vítěz zápasu Sutton - Arsenal.

Aby překvapení nebylo málo, je ve čtvrtfinále také Millwall, klub ze třetí ligy. Ten dokonce zvládl vyřadit už tři týmy z Premier League: Bournemouth, Watford a nakonec i Leicester, úřadujícího šampiona a účastníka Ligy mistrů!

Ve čtvrtfinále je na řadě Tottenham, městský rival z Londýna. A jeho fanoušci, které provází po celé Anglii děsivá pověst, určitě nevynechají příležitost zazpívat si svůj oblíbený chorál: No one likes us, no one likes us, no one likes us, we don’t care! Tedy v překladu: Nikdo nás nemá rád, nám je to fuk!

Millwall rádi mít nemusíte, ale FA Cup musíte milovat. Zvlášť letos, kdy nabízí tolik příběhů.