Kouzlo FA Cupu: Proti Arsenalu může chytat pětačtyřicetiletý cvalík

Právě kvůli podobným bizarním příběhům fanoušci nejstarší soutěž světa milují. S nadsázkou řečeno: prodavač párků, realitní agent nebo třeba lešenář z Horní Dolní v ní může nastoupit proti miliardáři, který je nejlepším střelcem Premier League.



Něco takového se teď chystá na 18. února. Na jižním okraji Londýna přivítá místní tým Sutton United v pátém kole poháru slavný Arsenal. Tým z páté nejvyšší soutěže, který za celou svou 118 let dlouhou historii nenakoukl do některé ze čtyř elitních anglických lig, proti klubu, který desítky let patří do Premier League a pravidelně hraje o titul.

Na Sutton se při losu usmálo štěstí, hrát proti světovým hvězdám je sen každého hráče z nižší soutěže. Ale rozhodně je třeba říct, že vytoužený zápas s Arsenalem si neznámý tým tvrdě vydřel, když předtím v FA Cupu vyřadil několik favoritů z vyšších soutěží: Cheltenham ze čtvrté ligy, Wimbledon ze třetí a čerstvě i druholigový Leeds United.

Podívejte se, jak si v bráně vede 130kilový gólman Wayne Shaw

VIDEO: Kouzlo FA Cupu. Proti Arsenalu bude na lavičce 45letý cvalík Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Utkání s Wimbledonem jsme brali jako finále FA Cupu. Zápas s Leedsem byl potom pro nás jako finále Evropské ligy. A teď Arsenal? To je jako kdybychom šli do finále mistrovství světa,“ rozplývá se nadšením trenér Paul Doswell, rozčepýřený sympaťák, který na lavičce občas bafá z elektronické cigarety.



V kádru nemá žádné slavné jméno, zaujme ale třeba příběh záložníka Craiga Eastmonda, který v sezoně 2009-10 nasbíral čtyři starty v Premier League právě za Arsenal. A když projíždíte soupisku, na první pohled vás upoutá i fotka gólmana, zmíněného v úvodu.

Jmenuje se Wayne Shaw, nedávno oslavil pětačtyřicet let, v klubu trénuje gólmany a zároveň sám pravidelně jako náhradník usedá na lavičku. Se 130 kily patří k nejtěžším hráčům na ostrovech, jeho mohutná postava vyvolává u někoho úsměv, u jiného respekt.

Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby první brankář Ross Worner z nějakého důvodu do utkání nezasáhl, nebo musel střídat? V brance cvalík Shaw, na něj se řítí Alexis Sánchez, Mesut Özil nebo Olivier Giroud... Toho, kdo má fotbal rád, musí taková představa lákat.

Přitom Shaw už u téhle slávy dávno nemusel být. Nejen, že ve svém věku výrazně přesluhuje, ale před třemi lety v Suttonu dostal padáka, když při rozcvičce napadl fanoušky týmu Kingstonian, kteří ho provokovali. Po více než roce ale dostal od vedení a trenéra novou šanci a teď na stará kolena zažívá úžasné okamžiky.

I kdyby na krizovou variantu mezi tyčemi nedošlo, všichni, kdo mají se Suttonem něco společného, se už zápasu nemohou dočkat. Pětitisícový stadion Gander Green Lane by se určitě povedlo několikrát vyprodat, takovou podívanou fanoušci mohou zažít jednou za život.

Ačkoli... Sutton už jednou v FA Cupu zazářil, a není to zase až tak dávno. V roce 1989 dokázal doma ve třetím kole porazit Coventry, dnes tým ze třetí ligy, který ale tehdy patřil do nejvyšší soutěže a pouhých 18 měsíců předtím anglický pohár vyhrál.

Ale vyřadit Arsenal nebo si v případě remízy vynutit odvetný zápas na Emirates Stadium? To by v historii malého klubu všechny dosavadní události jasně přebilo.