Nehrajeme za Zlín, ale za sebe, říkají ve Slovácku před Teplicemi

„Ale my se díváme hlavně sami na sebe. Po dvou porážkách, i když byly se Slavií a Plzní, bychom chtěli zase bodovat,“ připomíná slovácký kouč Stanislav Levý prohry 0:2 s týmy přetahujícími se o titul. „Víme však o síle Teplic, řekl bych, že jejich forma je teď na úrovni Slavie.“

Teplice na jaře prohrály jediné utkání - právě na hřišti Pražanů, aktuálně vyhrály už tři zápasy v řadě, ve dvou posledních navíc neinkasovaly.

„Sledoval jsem je před týdnem proti Karviné, do poločasu mohlo být rozhodnuto. Tepličtí měli šance, dostávali soupeře pod tlak, do problémů. Je tam velká euforie. Ale ani my jsme teď nehráli špatně, výsledky však neodpovídaly předvedené hře a tomu, co jsme do zápasů investovali,“ uvažuje Levý.

Slovácko s 29 body se dělí s Libercem a Karvinou o devátou příčku. Tým má slušnou formu, ale brzdí jej málo produktivní útok. Na jaře hráči skórovali jen čtyřikrát.

„Takového útočníka nebo ofenzivního záložníka, který by nám garantoval deset dvanáct gólů za sezonu, v mužstvu nemáme. Musíme to rozložit na víc hráčů,“ připomíná Levý. „V posledních utkáních jsme si vytvořili nadějné situace, ale musíme se do vápna dostávat ve víc hráčích a být tam agresivnější, hladovější.“

Kouč má přitom jen omezené možnosti, koho na hrot nasadit. Zda proti Teplicím vsadí na urostlejšího Francise Koneho nebo spíše rychlostního Tomáše Zajíce, Levý neprozradil.