Brnu chybějí branky. A více hráčů do ofenzivy, trápí Habance

Ačkoli si trenérský následovník Václava Kotala uvědomoval, že překopat brněnský herní styl bude složitý a dlouhodobější proces, po třetině podzimu zůstává Zbrojovka hodně za očekáváním. Jen poslední marná Příbram nastřílela v lize méně branek - přesněji žádnou. „Převzal jsem tým, který byl celkem dost obranně i postově naladěn,“ podotýká brněnský kouč.

Habanec navíc nemůže tři týdny využít zraněného Jana Štohanzla, teprve v týdnu začal trénovat uzdravený Franci Litsingi. A další pořádní hráči do ofenzivy Zbrojovce scházejí. „Hráčů směrem dopředu máme méně, než by si představovala naše koncepce,“ uznává trenér. „Používám a možná zase do ofenzivy použiju hráče, kteří mají spíš obranné zaměření.“

Hradec chce potvrdit dobrý vstup do sezony Potvrdit tři body z utkání s Příbramí, které Hradec vyhrál 2:0, a udržet se v horní polovině tabulky. Tak zní úkol fotbalistů Hradce Králové před duelem v Brně. Hradci start ligy vyšel, na svém kontě po šesti odehraných kolech má devět bodů za tři výhry a je na sedmém místě ligové tabulky. „Chceme pokračovat dál v úspěšné práci a bodovat. Viděli jsme Brno na Bohemce, ale rozhodně si nemůžeme myslet, že když tam Brno poločas prohrálo 3:0, to bude jednoduché utkání. Doma mají velkou sílu,“ uvedl pro klubový web jeden z trenérů Hradce Milan Frimmel. Východočeši mají s Brnem pozitivní bilanci, z posledních deseti zápasů se pětkrát radovali, dvakrát remizovali a třikrát prohráli. Jenže poslední vzájemný ligový duel se odehrál v roce 2014, to se Hradec radoval z vítězství 2:1. Hradci bude chybět pouze Adam Vlkanova, který se po zranění teprve dostává do tréninku. „Rozhodně nikdo z kabiny nelétá v oblacích, mluvíme o tom hodně. Jakékoliv uspokojení by nás okamžitě potrestalo. Se ziskem devíti bodů jsme samozřejmě spokojeni, ale v každém zápase nám zaručí úspěch jen tvrdá práce,“ dodává Frimmel.

I proto poslední dva duely na pravém křídle kmital Alois Hyčka - chlapík, který se na jaře pod Kotalovým velením vypracoval na jednoho z nejnebezpečnějších beků ligy. „Teď vidím rozdíl. Záložník se musí nabídnout, bek většinou čeká na nabídku hráčů a díru, kam by si mohl naběhnout,“ povídá 26letý univerzál, jenž na jaře ve 14 zápasech dal coby obránce čtyři důležité trefy.

Byť se Hyčka před týdnem na Bohemce hodně snažil, na trefu nebo aspoň vyloženou tutovku marně čeká. „Do zakončení se dostává jenom Řezníček a Škoda, to je strašně málo. Potřebujeme jich víc,“ apeluje Habanec. „Vím, že musím vždycky do vápna doběhnout, ať je nás tam co nejvíc,“ přikyvuje Hyčka.

Jak brněnskou ofenzivu vzkřísit? Co třeba posunout exreprezentanta Jana Poláka, který naposledy doma proti Slovácku exceloval, v hierarchii záložníků více dopředu? „Je to jedna z variant, že se ze šestky může měnit na osmičku. Spíš jsou hráči před ním, kteří by měli mít větší pohyb a dravost,“ prohodí kouč.

Přestože Brňané počátkem sezony tápou v koncovce, body sbírali díky spolehlivé defenzivě. Platilo to až do minulé neděle, kdy mátožná Zbrojovka vyhořela 0:3 na Bohemce. „První poločas byl hrůzostrašný, do konce soutěže se nesmí opakovat, že budeme hrát takhle ostudně,“ hromuje Habanec při vzpomínce na návštěvu Ďolíčku. „Když jsme to viděli na videu, člověk si hned řekne, co to vyváděl,“ kroutí hlavou Hyčka.

Sobotní krach proti nováčkovi z Hradce by jedenácté Zbrojovce přidělal potíže. „Je takové malé lomítko. Buď se opět můžeme dostat do nastavené práce, anebo naopak do problémů,“ ví Habanec. Co si Brňané zvolí? „Chceme zůstat v kontaktu se středem tabulky,“ velí Hyčka.