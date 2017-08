Plzeň vyzve též stoprocentní Olomouc, Spartu čeká neoblíbený Liberec

Třetí ligové dějství otevře páteční předehrávka mezi mistrovskou Slavií a Jihlavou.

V sobotu se hrají tři duely od 16 hodin, šlágrem je souboj zmiňovaných stoprocentních celků Plzně s Olomoucí.

Druhý víkendový den nabídne čtyři utkání, jedno od 16 hodin, dvě mají výkop o hodinu později. Třetí kolo uzavře zápas Sparty. Dokáže squadra kouče Stramaccioniho potvrdit výhru nad Mladou Boleslaví na hřišti Liberce?

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc sobota 16.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Živulič, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Moulis, Houska, Plšek, Falta - Chorý.

Plzeň má proti Sigmě dobrou bilanci, z posledních šesti vzájemných ligových duelů vzešla jako vítěz. Pod staronovým trenérem Pavlem Vrbou, který se vrátil po třech a půl letech, v lize zatím neinkasovala - a navíc ve všech čtyřech soutěžních zápasech vstřelila alespoň gól.

Olomouc prožívá jako nováček skvělý start, zdolala Boleslav i Liberec stejným skóre 2:1.

„Olomouc určitě šesti body v prvních dvou kolech překvapila, to asi málokdo čekal. Ale co jsem měl možnost vidět ty zápasy, byla hodně aktivní a bodovala naprosto zaslouženě,“ uvedl na adresu Sigmy trenér Plzně Pavel Vrba.

Kouč Hanáků Václav Jílek bere Viktorii v aktuální době jako nejsilnějšího možného soupeře.

„Vstup do soutěže měla excelentní. Beru v potaz to, že Plzeň je naprosto jednoznačným favoritem, ale my do utkání jdeme s odhodláním podat co nejlepší výkon a pak je otázka, na co to bude stačit. My musíme hlavně vydržet v tom, co jsme předvedli v úvodních dvou kolech a nepolevit,“ řekl Jílek.

Zbrojovka Brno - Bohemians 1905 sobota 16.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Polák - Pilík, Škoda - Fortes, Koné, Ashiru. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec - Reiter, Martin Hašek ml., Mašek, Vaníček - Kabajev.

Brněnská Zbrojovka na klokany neumí, z posledních sedmi vzájemných střetnutí vyhrála jediné. Navíc na rozdíl od Bohemians v nové sezoně ještě nebodovala.

Aby rozpaků nebylo málo, v poháru vypadla po prohře s třetiligovým HFK Olomouc. „Za svou trenérskou kariéru jsem zažil krizových okamžiků dost. Něco jsme v přípravě po třech prohrách změnili. Pro nás je nyní hlavně důležité zvládnout sobotní zápas a bodovat,“ burcuje trenér Zbrojovky Svatopluk Habanec.

To Bohemka naopak snadno postoupila přes Benešov a nejvyšší soutěži se jí daří, po remíze na Spartě doma porazila po dobrém výkonu Karvinou. Jenže v lize už na hřištích soupeřů dvanáctkrát za sebou nevyhrála.

„Zápas bude pro domácí celek důležitý. Z toho pohledu pokud vstoupíme do utkání s pokorou, předvedeme velmi pracovitý výkon, tak nás to může zvýhodnit,“ myslí si kouč Bohemians Martin Hašek.

1. FC Slovácko - Baník Ostrava sobota 16.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Daníček, Havlík - Zajíc. Ostrava: Vašek - Pazdera, Pokorný, Šindelář, Sus - Stáňa, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Baroš.



I druhému navrátilci do nejvyšší soutěže se na jejím startu nad míru daří, Baník byl před začátkem kola třetí, minulý týden obral o dva body mistrovskou Slavii. „Budeme chtít potvrdit výkony z prvních dvou kol a udržet se na takové té pozitivní vlně,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera.

Na stadionu Slovácka se Baníku ale poslední dobou nevede, vyhrál tam jediný zápas ze šesti. Tým z Uherského Hradiště ale nemá dobrou formu, v součtu s loňským ročníkem už v lize devětkrát v řadě nevyhrál.

Trenér Slovácka Stanislav Levý varuje před útočnou silou Baníku: „Jejich útočná řada Baroš, Poznar, Šašinka je hodně nebezpečná. Nemůžeme se ale soustředit jen na bránění Baroše, který je momentálně největší ikonou klubu. Musíme se připravit komplexně na celý tým.“

FK Teplice - Jablonec neděle 16.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Šušnjar, Jeřábek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Vošahlík, Rezek, Fillo - Vaněček. Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Diviš, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik - Doležal.

Teplice hrají podruhé za sebou před vlastními fanoušky, minule jim udělali radost vítězstvím 3:1 nad Duklou. Na Stínadlech se Fillovi, Krobovi a spol. daří, z posledních deseti domácích duelů hned sedm vyhráli a dvakrát remizovali.

Jablonec po remíze na Slovácku těsně podlehl 0:1 Plzni. „Jablonec nikdy nebyl lehký soupeř. Ale doufám, že se s tím popereme, protože hrajeme doma a tam nechceme brát nic jiného než tři body,“ řekl teplický záložník Jan Suchan.

Trenér Jablonce Zdeněk Klucký si rovněž brousí zuby na vítězství, zvlášť pokud jeho svěřenci zopakují solidní výkon ze zápasu s Plzní i v Teplicích.

„Čeká nás tam hodně těžký zápas, ale rádi bychom uspěli. V druhém poločase s Plzní jsme hráli velmi dobře, vytvářeli jsme si šance, ale nikdo nedokázal míč usměrnit do sítě. Věřím, že když předvedeme výkon jako proti Plzni, můžeme získat tři body,“ pravil kouč Jablonce.

Dukla Praha - Fastav Zlín neděle 17.00, rozhodčí Ginzel Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Miloševič, Mustedanagič, Tetour - Schranz, Holenda, Koreš. Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Matejov - Ekpai, Holík (Traoré), Hnaníček, Džafič - Diop, Železník.

Dukla má nejbídnější start ze všech, po čtyřbrankovém debaklu od Plzně dostala ve druhém kole tři góly od Teplic. Nejhorší defenzivu ligy otestuje Zlín, účastník základních skupin Evropské ligy.

„Zlín tvoří úplně nový tým, od kterého momentálně nevíme, co se dá očekávat v ofenzivní fázi. Zatím odehrál dvě utkání a každé dopadlo úplně jinak, v Liberci dohrával dokonce v devíti hráčích,“ přemítal kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Ve Zlíně věří, že se svezou na vlně euforie po obratu ze zápasu s Brnem v minulém kole a prolomí smolnou bilanci ze hřišť soupeřů - z posledních čtyř ligových utkání třikrát prohráli a třikrát neskórovali.

„Výsledek jsme otočili až dvěma góly v oslabení. Tým se semkl, což bylo pro mě obrovsky pozitivní zjištění. Také proto, že máme v kádru hodně cizinců. Pokusíme se nyní navázat na týmového ducha i v Praze s Duklou,“ uvedl Bohumil Pánik, trenér Zlína.

MFK Karviná - Mladá Boleslav neděle 17.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner. M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada, Jánoš - Přikryl, Matějovský, Mareš - Komličenko.

Mladé Boleslavi nevychází vstup do nového ročníku podle představ, vypadla ze třetího předkola Evropské ligy s albánským Korcë a v domácí soutěži čeká na bodový zisk. To Karviná má tři za vítězství z úvodního zápasu s Jihlavou.

Minulý týden držela na hřišti Bohemians do 85. minuty nerozhodný stav, ale nakonec těsně prohrála. „Po utkání na Bohemce jsme měli nad čím přemýšlet. Byli jsme tam na můj vkus příliš pasivní a to není způsob hry, kterým bychom se chtěli prezentovat,“ upozorňuje karvinský trenér Jozef Weber.

Boleslav čeká na výhru i přesto, že měla dvakrát výhodu domácího prostředí. „Bude těžké se dostat ze stavu minus šesti bodů, ale musíme se z toho dostat. Nehrajeme špatný fotbal, jsme aktivní, držíme balon, ale musíme proměňovat šance,“ věří ve zlepšení Dušan Uhrin, trenér Mladé Boleslavi.

Slovan Liberec - Sparta Praha neděle 18.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Mikula - Malinský, Breite, Folprecht, Ševčík - Potočný. Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, Čivič - M. Frýdek, Mandjeck, Sáček - Biabiany, Lafata, Ben Chaim.

Spartě se v Liberci dlouhodobě nedaří, už pětkrát za sebou tam v lize nevyhrála a Slovan ji porazil nejvíckrát ze všech možných soupeřů - čtrnáctkrát.

„Každý zápas se Spartou je speciální, je to jeden z vrcholů sezony, navíc s nimi máme doma dobrou bilanci. Na druhou stranu mě trochu děsí stav obou kádrů. Sparta podle mě půjde pouze nahoru, což ukázala už v Mladé Boleslavi,“ poznamenal trenér Liberce Jindřich Trpišovský.

„Nám se naopak možnost vybírání ještě zúží o další hráče, kteří u nás hostují ze Sparty,“ připomněl Trpišovský, že kvůli dohodě klubů nemůže nasadit Kulhánka s Pulkrabem. Nastoupit by nemohl ani Havelka, jenž je v trestu za červenou kartu.

Sparťané, kteří pod trenérem Stramaccionim vypadli z Evropské ligy, minulý týden v Mladé Boleslavi konečně vyhráli soutěžní zápas a doufají, že dalších zaváhání bude co nejméně.

„Měli bychom mít větší sebevědomí a doufám, že to tak bude. Ale je to těžké utkání venku a myslím, že Liberec bude o trochu agresivnější než Mladá Boleslav. Čeká nás nažhavený soupeř, protože na nás mají vždycky žízeň,“ předpovídá asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč.