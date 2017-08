Baník vyzve mistra, Plzeň si jede spravit náladu do Jablonce

Spartu po dalším trapasu pod trenérem Stramaccionim čeká neoblíbený duel v Mladé Boleslavi, která v kvalifikaci o Evropskou ligu rovněž neuspěla.

Souboj týmů, které si na poháry musí počkat minimálně rok, v pondělí uzavře druhé dějství, které je roztaženo do tří dnů.

V sobotu jsou na programu čtyři utkání, v neděli se půjde na tři stadiony. Šlágr hledejme v Ostravě v duelu nováčka s mistrem.



Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná sobota 17.00, rozhodčí Ardeleánu Předpokládané sestavy, Bohemians: Budinský - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec, Jindřišek - Bartek, Hašek ml., Mašek - Kabajev.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Bohemians vstoupili do sezony remízou 1:1 na Spartě a to v oslabené sestavě. Doma už může trenér Martin Hašek využít i hostující sparťany Budinského s Reiterem a svého syna Martina, jenž do Bohemians z Letné přestoupil.

Vzájemný duel s Karvinou v závěru jara skončil vítězstvím Bohemians 1:0, kteří tímto výsledkem zachránili.

„Jistá pohoda je na týmu znát, ovšem pouze pocitem zápas nevyhrajeme. Pokud odvedeme znovu tvrdou práci, měl by se výsledek dostavit,“ řekl domácí trenér Martin Hašek.

Karviná začala výhrou nad Jihlavou, na Bohemians se znovu podívá jejich bývalý kouč Jozef Weber a hráči Moravec, Budínský a Berkovec, kteří v Bohemians působili.

„Bohemka hrála na Spartě organizovaně a kompaktně. Sice jako první inkasovala, ale Spartu do dalších šancí nepouštěla. Bod brala zaslouženě,“ poznamenal Weber.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec sobota 17.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Ševčík, Breite, Folprecht, Malinský - Pulkrab.

Nováček před týdnem překvapil výhrou v Mladé Boleslavi 2:1, oba góly dal Falta.

„Samozřejmě, že po vítězství v Mladé Boleslavi můžeme být o něco klidnější, než kdyby to dopadlo naopak. Ale na druhou stranu tím na vás rostou i očekávání, abyste na ten výkon navázali. Byli bychom rádi, kdyby to proti Liberci vyšlo stejně,“ přeje si olomoucký trenér Václav Jílek.

Liberec na úvod porazil Zlín 1:0.

„Strašně moc se těším. Mám to v Olomouci hrozně rád, studoval jsem tam, je tam krásný stadion, dobrá kulisa. Nováčci většinou dobře odstartují. My i Olomouc patříme k nejmladším týmům v lize, sám jsem na to utkání hodně zvědavý,“ řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Teplice - Dukla Praha sobota 17.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Rezek, Vošahlík - Vaněček.

Dukla: Rada - Kušnír, Bezpalec, Jiránek, Podaný - Hanousek, Mustedanagič, Tetour - Koreš, Holenda, Schranz.

Teplice sice před týdnem na Slavii prohrály, ale zaujaly útočným fotbalem, dokázaly si vytvořit poměrně dost šancí.

Dukla podruhé za sebou hraje venku, minule podlehla v Plzni 0:4, což jistě bude chtít napravit.

„Výchozí pozice obou týmů jsou malinko odlišné. Teplice mohly být s výkonem proti Slavii velice potěšeny a myslím, že jim to dodalo sebedůvěru. Věříme, že po zápase v Plzni, kde jsme dostali lekci, uděláme takové kroky, abychom to v Teplicích zvládli, odrazili se dál a bylo tam razantní zlepšení,“ prohlásil hostující kouč Jaroslav Hynek.

Fastav Zlín - Zbrojovka Brno sobota 17.00, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Kopečný, Janíček, Gajič, Matejov - Ekpai, Holík, Hnaníček, Holzer - Diop, Beauguel.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jovanovič - Polák - Pilík, Kratochvíl - Fortes, Koné, Lutonský.

Souboj dvou týmů, které rovněž nemají ani bod. Zlín navíc trápí rozsáhlá marodka, doma už osm ligových zápasů nevyhrál.

„Před námi nyní stojí výzva. Konečně chceme potěšit naše fanoušky vítězstvím, věřím, že hráči pro úspěch udělají maximum. Nečeká nás lehký soupeř, Brno má kvalitní kádr a odehrálo proti Baníku dobrý zápas. Nezvládlo až závěr, ve kterém doplatilo na chyby prohrou,“ řekl zlínský kouč Bohumil Páník.

„Do Zlína jedeme s cílem odčinit úvodní domácí prohru s Baníkem. Máme nachystaných několik herních variant. Pro nás je nyní důležité zápas ve Zlíně zvládnout a nakopnout se zpátky na cestu k našemu cíli,“ přeje si brněnský kouč Svatopluk Habanec.

Jablonec - Viktoria Plzeň neděle 16.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Diviš, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik, Doležal.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hrošovský, Hořava - Petržela, Kolář, Zeman - Krmenčík.

Plzeň prohrála s Jabloncem jediný z posledních šestnácti ligových zápasů, ale k nedělnímu duelu nepojede v dobrém rozpoložení. Ve středu utrpěla debakl v kvalifikaci o Ligu mistrů, doma podlehla rumunskému FCSB 1:4.

„Hrajeme doma, takže za každou cenu chceme vyhrát. Přestože je v českém prostředí Plzeň hodně silná, má sebevědomí a bude tady chtít získat tři body, tak bychom doma body ztrácet nechtěli a hlavně neměli,“ řekl jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Lze očekávat, že trenér Pavel Vrba zamíchá sestavou, byť to hodně bude záležet na zdravotním stavu některých hráčů.

„Každé utkání venku je pro nás hodně náročné. Jablonec je mužstvo, které je hlavně doma hodně silné. Pokud k tomu přistoupíme jako k posledním 20 minutám s Bukureští, tak to pro nás bude hodně složité. Doufám, že hráči si uvědomují, že mají ještě další šanci v Evropské lize, což je svým způsobem výhoda,“ řekl Vrba.

Vysočina Jihlava - Slovácko neděle 16.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Rosa - Štěpánek - Fulnek, Zoubele, Hronek, Ikaunieks - Dvořák.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Daníček, Havlík - Kubala.

Dočká se nováček mezi prvoligovými trenéry bodů na druhý pokus? Jihlavský kouč Ivan Kopecký minule prohrál v Karviné a s výkonem svého týmu vůbec nebyl spokojený.

„Nemusím zdůrazňovat, že po porážce v úvodním kole v Karviné chceme v domácí premiéře v novém ligovém ročníku bodovat naplno. Za výhrou jednoznačně půjdeme a věříme, že ji vybojujeme,“ zdůraznil jeho asistent Michal Zach.

Slovácko v součtu s minulou sezonou osm ligových zápasů za sebou nevyhrálo.

„Jihlava v letní přestávce nesáhla k převratným změnám v kádru, doma bude hodně nebezpečná. V prvním kole v Karviné odvedla navzdory prohře solidní výkon, dobře kombinovala, spoléhala na útočnou hru,“ všiml si hostující kouč Stanislav Levý.

Baník Ostrava - Slavia Praha neděle 18.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy, Ostrava: Vašek - Breda, Pokorný, Šindelář, Sus - Stáňa, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, J. Šašinka.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Bílek, Deli, Švento - Ngadeu - Mingazov, Altintop, Rotaň, Danny - Mešanovič.

Šlágr kola, nováček proti obhájci titulu. Baník minule vyhrál v Brně, líp na Slavii fanoušky ani naladit nemohl. Bude vyprodáno?

„Slavia v létě hodně posílila a mohla by postavit klidně dvě super jedenáctky. Po postupu v předkole Ligy mistrů navíc přijede v dobrém psychickém rozpoložení. Ale neznamená to, že složíme zbraně. Jsme povzbuzeni dobrým výsledkem z Brna, což nám dává určitý pocit klidu,“ prohlásil ostravský kouč Radim Kučera.

Slavia dál drží ligovou neporazitelnost pod trenérem Šilhavým, série narostla na 27 zápasů. V týdnu sice tým podlehl v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Borisově 1:2, ale postoupil do další fáze.

„Změny v sestavě plánujeme, uvidíme, jaký budou mít hráči zdravotní stav. Nechceme nic podcenit. Ano, role favorita je asi daná, ale v Ostravě asi vládne nadšení. Vyhráli v Brně, teď přijede Slavia, čerstvý postupující do dalšího kola v pohárech. Očekávám bouřlivou atmosféru a velmi bojovného protivníka,“ řekl Jaroslav Šilhavý.

Hostující hvězda Danny v den utkání má 34. narozeniny.

Mladá Boleslav - Sparta pondělí 17.00, rozhodčí Jílek Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský, Mareš, Fabián - Komličenko.

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Mareček, Čivič - Mandjeck, Mavuba - Plavšič, Lafata, Ben Chaim - Juliš.

Střet dvou neúspěšných týmů z předkola Evropské ligy.

Boleslav hraje podruhé doma, ale před týdnem nečekaně podlehla Olomouci.

Sparta v úvodu ligy zaváhala s Bohemians.