Karviná přivítá Jihlavu. Má dvě posily, v základu ale nebudou

MFK Karviná v šestém kole první ligy hostí jihlavskou Vysočinu v sobotu od 17.00.

Kovařík přišel na hostování zatím do konce roku výměnou za Lukáše Dudu, který se vrací do mateřského klubu. „Když jsem před dvěma roky odcházel z Frýdku-Místku do Vítkovic, které byly v moravskoslezské lize, tak mě ani nepadlo, že budu hrát druhou ligu, natož první,“ řekl Kovařík, který ocenil, jak ho Vítkovice připravily a že mu vedení umožnilo, aby se zkusil prosadit v nejvyšší soutěži.

„Mariána jsme si přáli už v létě, ale tam se to trochu zadrhlo,“ přiznal karvinský trenér Jozef Weber. „Teď jsme ještě v závěru přestupního termínu zkoušeli oživit naši ofenzivu. Pavel Jurčo sice podává dobré výkony, ale úplně fit není Radek Voltr, takže jsme hledali dalšího útočníka, dravý typ.“

Vítkovický sportovní manažer Marek Pohorelli podotkl, že přišli o útočníka, který v jejich klubu odehrál dvě výborné sezóny. „Ale když za námi Mário přišel, že dostal nabídku od Karviné, nechtěli jsme mu bránit,“ řekl Pohorelli, jehož těší návrat Dudy. „Je to šikovný hráč, kluk z Ostravy. Zapadá to do naší strategie, aby za nás hráli odchovanci. Věřím, že se Lukáš popere o místo v sestavě a prokáže své kvality.“

Roman West, vítkovický kouč, podotkl, že tým přichází o střelce. V minulé sezoně byl Kovařík se 14 góly nejlepším střelcem týmu v MSFL. „Šanci v první lize si určitě zaslouží, ale už teď je jisté, že nám bude chybět i v kabině, protože byl pojícím prvkem, vnesl do kabiny smích a dobrou náladu,“ řekl West.

Kovařík a Mensah nebudou v karvinské základní sestavě. „Derrick má trochu fyzický deficit, ale ten dožene,“ uvedl karvinský trenér Jozef Weber. „A Kovařík má za sebou jeden trénink, takže se nejprve musí rozkoukat. Ale věřím, že nám v průběhu podzimu pomůže.“

Weber doufá, že se Karvinští poučili z minulého utkání ve Zlíně, kde prohráli 0:3. „To proto, že i Jihlava má výborné brejkové hráče,“ upozornil kouč.

Co od zápasu čeká? „V takových zápasech rozhodují maličkosti, jako byl ve Zlíně první gól nebo jako naše první branka s Duklou ze standardky. Hlavně musíme být pořádně koncentrovaní.“

Karvinští vědí, že je čeká nesmírně důležité utkání. „Žádný zápas není jednoduchý, ale doufám, že ho zvládneme,“ prohlásil karvinský záložník Jan Moravec.

„My ale potřebujeme bodovat v každém zápase,“ dodal stoper Pavel Košťál, který čeká na svou příležitost po tom, co těsně před sezonou přišel ze Senice. „Jihlava je těžký soupeř, ale s tím do toho jdeme.“

Košťál očekává, že protivník bude hrát organizovaně a na brejky. „Hlavně si musíme dát pozor, pokud bude hrát Zoubele, kterého znám z Brna. Když má den, tak je výborný jeden na jednoho, je schopný rozhodovat zápasy.“