ANALÝZA: Už se to blíží. Pane kolego, tu penaltu radši odvolejte

„Mám z toho velmi dobrý pocit,“ říká výkonný ředitel Ligové asociace Tomáš Bárta, který o víkendu sledoval test videa a konzultoval situace s prvním videorozhodčím Romanem Hrubešem, jenž je zároveň hlavním instruktorem vzdělávání videorozhodčích.

Kdyby se jelo naostro, liga mohla hned v sobotu prožít revoluční okamžik: přezkoumání situace, která může významně měnit vývoj hry.

Nebylo to vidět na první pohled, ale kamery odhalily, že Slavia dostala proti Jihlavě penaltový dárek, který si nezasloužila. Nesnižuje to slávistickou výhru 2:0, k té došlo po právu, ovšem pokutový kop měl být odvolán. Bránící Štěpánek fauloval záložníka Sýkoru těsně před šestnáctkou. Co nepostřehly oči rozhodčího, je jasné ze záznamu.

Jenže videorozhodčí je (zatím) v módu „offline“. Co kdyby mohl kolegu na hřišti upozornit?

Během několika vteřin by sudí Zelinka dostal do sluchátek informaci, že situace spadá do kategorie „Pozor, mělo by se přezkoumat“. Slávista Škoda by si asi stačil položit balon na puntík, ale to by bylo vše. Mezitím by si Zelinka prohlédl inkriminovaný záběr, který odhalil původní chybu, a místo penalty by správně nařídil jen přímý kop.

I když... Možná by nemusel, protože finální verdikt náleží jen a pouze hlavnímu rozhodčímu. Video radí, upozorňuje, doporučuje. „Můžeme mít různé úhly pohledu na stejnou věc, ale domnívám se, že video má budoucnost,“ tvrdí Bárta.

Jaká to změna! Fotbal býval zásadně proti, technologické pomůcky odmítal. Ve srovnání s ragby či tenisem připomínal dinosaura, jehož vývoj se zastavil v době křídy. Teď se konečně něco děje.

Moc techniky poprvé zasáhla v prosinci při mistrovství světa klubů. Maďarský sudí Kassai zprvu přehlédl faul v pokutovém území, načež ho upozornil pomocník od videa, že sporný moment prozkoumá. Kassai vzápětí odběhl k monitoru a s dvouminutovým zpožděním nařídil penaltu pro japonskou Kašimu.

V Česku by mohl takový okamžik nastat nejdříve příští rok v létě. Liga zatím zkouší, stejně jako jedenáct dalších soutěží.

O víkendu videorozhodčí sledoval zápasy Slavie a Sparty, přičemž je dokázáno, že v podstatě v každém utkání dojde minimálně k jedné situaci, která je hodná prozkoumání. Především se jedná o ošemetné chvíle před vstřelenými góly, (ne)odpískanými penaltami nebo před (ne)udělením červené karty.

Vzhledem k tomu, že videorozhodčí není v žádném kontaktu s hlavním sudím, podléhají veškeré informace embargu. Zato se hned posílají na univerzitu v Lovani, která výzkumu velí. Teprve znalci v Belgii ve spolupráci s Harvardem a Mezinárodní pravidlovou komisí IFAB určí další trend. Je video vhodné? Nevyrušuje při zážitku? Nezdržuje příliš?

Můžeme si rýpnout, že na otázky se mělo odpovědět dávno, ale buďme nad věcí. Je dobře, že se fotbal rozhoupává. I v čele s Ligovou asociací a českou nejvyšší soutěží.