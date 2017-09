Bonyho návrat i odmítnutí Chelsea. Co přinesl poslední přestupní den

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii STŘELEC. Wilfried Bony, útočník Swansea, se raduje ze svého druhého gólu do sítě Leicesteru. | foto: Reuters

dnes 17:29

Kluby se na poslední chvíli dohodly, jenže on chtěl spíš do Tottenhamu a měl pocit, že ho do modrého dresu Chelsea příliš tlačí. A tak fotbalový záložník Ross Barkley potěšil fanoušky svého Evertonu a přesun k mistrům chvíli před koncem přestupního období odmítl.

Chelsea prožila tristní léto. Kdo by to byl řekl, že šampioni, lákající mimo jiné na Ligu mistrů, v přestupech tak ostrouhají. Ano, přivedli útočníka Alvara Moratu, jenže nejprve chtěli Romelua Lukakua, kterého jim ale vyfoukl Manchester United. Nedokázali získat ani krajního hráče Alexe Oxlade-Chamberlaina, jehož vítali v Liverpoolu. Další vysněný forvard Fernando Llorente se fotil v bílém dresu Tottenhamu. Úzký kádr trenéra Antonia Conteho tak v hodině dvanácté (téměř doslova) doplnil méně známý italský bek Davide Zappacosta z FC Turín a nakonec i vymodlený záložník Danny Drinkwater, kvůli jehož přesunu z Leicesteru dostala Chelsea výjimečně dvě hodiny nad uzávěrku přestupního okna. Skoro 40 miliard korun Nejvíc peněz utratily opět kluby z anglické Premier League Jen čtyři týmy z anglické nejvyšší soutěže obdržely více, než utratily: Arsenal, Swansea, Burnley a Stoke. Po Premier League (přibližně 39,7 miliardy korun) do posil nejvíc investovaly týmy z italské Serie A (29,2 mld.), francouzské Ligue 1 (26,4 mld.) a německé Bundesligy (20,5 mld.). O pětinu z celkové sumy transferů ve Francii se postarala Paříž St. Germain, který je v žebříčku nejvíc utrácejících klubů druhá. První je Manchester City s 215 miliony liber (6,1 miliard korun). Poznámka: Kluby ve Španělsku zatím utratily 29,2 miliardy korun, tamější přestupní období končí v pátek 1. září o půlnoci. Loňský mistr navíc stále ještě nezpeněžil v Brazílii trucujícího Diega Costu, útočníka, s kterým Conte nepočítá. Pouhý den zbývá ve vyjednávání s Atlétikem Madrid, ve Španělsku je možnost podepsat nové fotbalisty ještě do první záříjové půlnoci. „Z přestupového období vyšli jako poražení. Nezískali hráče, které chtěli, sága s Costou tomu také nepomáhá,“ myslí si Charlie Adam, zkušený záložník Stoke a současně pravidelný host podcastu Football Focus na BBC. „Navíc to, že prodali Matiče do Manchesteru United, pravděpodobně nebylo rozhodnutí trenéra,“ uvedl Adam.

Ruce do dlaní schovávali rovněž fanoušci Arsenalu. O Oxlade-Chamberlainovi byla řeč, francouzský záložník Thomas Lemar, který by býval stál 92 milionů liber, tým odmítl se slovy, že nechce hrát jen Evropskou ligu. Alespoň Alexis Sánchez, o něhož stojí Manchester City, i přes nabízených 55 milionů liber (zatím) zůstal. „Už na konci minulé sezóny věděli, že Sánchez chce odejít. Proč se na to nepřipravili?“ narážel někdejší anglický reprezentant Trevor Sinclair na snahu narychlo získat Lemara. „Navíc příští léto může odejít zadarmo,“ připomněl, že Alexisovi v červnu 2018 vyprší smlouva. I jiní fotbalisté, jejichž jména byla spojována s odchody, zatím zůstávají ve svých klubech. Kapitána Southamptonu Virgila van Dijka chtěl Liverpool, ale nizozemský stoper se nikam nestěhuje a nadále trénuje s juniorkou. Barcelona má poslední šanci z Anfield Road vykoupit Philippeho Coutinha, byť Liverpool dosavadní nabídky (ve výši až 114 milionů liber) vytrvale odmítá. „Nic nového. Chvíli jim to trvalo, ale lidé kolem Coutinha a Barcelony konečně pochopili, že nikam nejde,“ informuje uznávaný španělský novinář Guillem Balague. Poměrně veselo bylo ve Swansea - jediný velšský klub v Premier League sice přišel o Llorenteho, ale měl domluvenou náhradu v podobě Wilfrieda Bonyho, jenž se po dvou a půl letech vrátil z Manchesteru City. Robustní útočník známý z působení ve Spartě na uvítacím videu zpíval chorál, který mu vymysleli tamní fanoušci. Začne znovu dávat góly s neobvyklou dvojkou na dresu? Bony se ve Swansea potká s Renatem Sanchesem, talentovaným mladíkem z Bayernu Mnichov. Dvacetiletý Portugalec chtěl hrát s pětaosmdesátkou na zádech, ale narazil u vedení soutěže a musí se spokojit s číslem 35. Serge Aurier (vlevo) je novou posilou Tottenhamu, Renato Sanches hostuje ve Swansea. Cifru podle svého věku (24) si vybral kontroverzní obránce Serge Aurier, nový pravý obránce Tottenhamu. Během působení v pařížském St. Germain měl problémy se zákonem, minulý rok napadl policistu a dokonce kvůli rozsudku nemohl loni v listopadu vstoupit na britské území, když PSG hrálo s Arsenalem. Aurierův prohřešek ale francouzské soudy zmírnily z dvouměsíčního vězení na pokutu a se ziskem pracovního povolení pak nebyl problém. Do Paříže se naopak přesouvá francouzský supertalent Kylian Mbappé, jenž se stane druhým nejdražším fotbalistou historie. Až za rok, první sezonu totiž bude z Monaka kvůli pravidlům finanční fair play hostovat. V poslední den přestupního období kluby dohodly několik hostování - Juventus si ze Schalke 04 zapůjčil stopera Benedikta Höwedese, jehož příští léto může podepsat na stálo. Italský hegemon se rozhodl podpořit rozvoj sedmnáctiletého Moise Keana, prvního fotbalisty narozeného v roce 2000, jenž skóroval v některé z elitní pětice evropských lig. Italský mládežnický reprezentant stráví nadcházející sezonu v Hellasu Verona. Dalším podivným krokem se ubírá kariéra Ravela Morrisona, odchovance Manchesteru United a někdejšího člena juniorských výběrů Anglie. Čtyřiadvacetiletý fotbalista za posledních pět let popáté hostuje, tentokrát zamířil z Lazia Řím do mexického Atlasu. Očekávání v Interu Milán zatím nenaplnil jedenadvacetiletý brazilský forvard Gabriel Barbosa, jenž své přezdívce Gabigol jedinou brankou v devíti zápasech velkou čest neudělal. Za zlepšením vyrazil do Benfiky Lisabon.