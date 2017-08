Liverpool na rekordních nákupech, z Arsenalu přijde Oxlade-Chamberlain

Média informují odstupném 40 milionů liber (zhruba 1,13 miliardy korun), jenže tuhle částku ještě překoná plánovaný příchod záložníka Nabyho Keity za 48 milionů liber (asi 1,35 miliardy korun) plus další bonusy, na němž se v pondělí vedení Liverpoolu dohodlo s Lipskem.

Naby Keita (vpravo) v reprezentačním dresu Guineje.

Guinejský reprezentant ale přijde až příští rok, letos ho německý klub nepustil. Trenér Jürgen Klopp o něj dlouho usiloval, ale Lipsko ho letos odmítlo pustit.

Keita přišel do Lipska loni ze Salcburku a zařadil se mezi klíčové hráče RB. V minulé sezoně pomohl osmi góly a osmi asistencemi k senzačnímu druhému místu v německé lize.

A Oxlade-Chamberlain? Čtyřiadvacetiletý reprezentant, jenž na začátku týdne odmítl přestup do Chelsea, by měl na Anfield Road podepsat smlouvu na pět let.

V Arsenalu působil od roku 2011, kdy přestoupil ze Southamptonu. Za Gunners odehrál 198 zápasů, v nichž dal 20 branek. V národním dresu nasbíral 27 startů a šest gólů.

Částky za přestupy výrazně překonají dosavadní klubové maximum 35 milionů liber, které Liverpool zaplatil v roce 2011 Newcastlu za útočníka Andyho Carrolla.