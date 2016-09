Páník viděl chybu sudího. Komise pomezního při ofsajdu Jugase podržela

Zlobu k asistentu Martinu Wilczekovi si všichni mohli ušetřit, pokud by znali pravidlu fotbalu, byť situace ze 76. minuty utkání mezi domácím Zlínem a Spartou (1:1) nebyla na posouzení jednoduchá.

Wilczek odmával domácímu kapitánovi Jakubu Jugasovi ofsajd, protože se ze svého ofsajdového postavení aktivně zapojil do hry, ačkoli nakonec s míčem nehrál a ve vápně ho přenechal spoluhráči.

Lukáš Holík v ofsajdovém postavení nebyl a pokud by pomezní nesignalizoval a hlavní Pavel Franěk neodpískal, byl by ve vyložené šanci.

„Měli jsme to přímo před očima. Rozhodčí měl chvíli počkat. Ale každý je omylný, rozhodčí se snaží pískat dobře,“ řekl na tiskové konferenci Bohumil Páník už smířeně.

Jugas po pasu Diopa zůstal za posledním bránícím hráčem Sparty a vydal se za míčem. Sprintoval za ním dvacet metrů a když ho měl takřka u nohy, pustil ho Holíkovi.

V pravidlech fotbalu se píše: „Hráč, který je v ofsajdové pozici, může dát rozhodčímu najevo, že se nehodlá do hry zapojit, např. tím, že na hrací ploše zůstane klidně stát. To však samo o sobě nestačí: aby rozhodčí tohoto hráče nepovažoval za hráče, který je v ofsajdu, nesmí tento hráč ovlivňovat soupeře ani např. tím, že by mu - třeba i pasivně - překážel v pohybu. Obecně lze konstatovat, že hráče, který je v ofsajdové pozici, nebude rozhodčí považovat za hráče v ofsajdu, jestliže tento hráč splní dvě následující podmínky: ihned v okamžiku, kdy jeho spoluhráč zahraje míčem nebo se míče dotkne, dá najevo, že se nebude aktivně zapojovat do hry a přitom současně podle názoru rozhodčího nesmí ovlivňovat soupeře.“

I z laického pohledu bylo vidět, že Jugas se do hry zapojit chce. V dalším odstavci pravidel fotbalu lze najít, že „hráč je aktivně zapojen do hry, jestliže podle názoru rozhodčího ovlivňuje hru tím, že zahraje či dotkne se míče (nebo se snaží zahrát či dotknout se míče), který mu přihrál nebo kterého se předtím dotkl jeho spoluhráč. Jestliže je přihrávka směrována přímo na osamoceného hráče, který takto ovlivňuje hru, nečeká rozhodčí na to, až se tento hráč míče dotkne, ale o jeho ofsajdu rozhodne ihned.“

Zlínští s Wilczekovým rozhodnutím nesouhlasili, komise rozhodčích se za sudího naopak postavila. „I když šlo o složitou situaci na posouzení, podle komise se rozhodl správně,“ oznámilo vedení rozhodčích.

Wilczek by chyboval v případě, pokud by se Jugas po několika krocích zastavil a nezapojil se do hry. To však stoper a střelec jediného zlínského gólu neudělal.

Ruka Matejova ve vápně: sám si ji nastřelil, nebo šel míč od Holka?

V samém závěru se rozčiloval i sparťanský trenér Zdeněk Ščasný, když po souboji sparťana Mario Holka s Robertem Matejovem v pokutovém území reklamoval ruku. Z dostupných záběrů není zcela zřetelné, jestli míč při kopu zasáhl Holek, či Matejov.

Pokud by si jí domácí obránce při odkopu sám nastřelil, není to penalta. Pokud by hrál Holek a trefil Matejova do ruky, kterou měl v nepřirozené pozici, měl Franěk pískat. Situace byla velmi těžká na posouzení u videa, natož pro sudího přímo na hřišti.