Plzeňský Hubník: Chtěli jsme víc než Brno, ale na Slavii mu věřím

Plzeň v sobotu vyhrála v Brně 1:0 gólem Krmenčíka z nastaveného času a udržela si Slavii na dohled. Před závěrečným kolem ztrácí na lídra dva body. A Slavia hraje s Brnem...

Požádali jste brněnské hráče, aby na Slavii mákli a něco tam uhráli?

Nebyla na to síla, všichni padli. My i domácí odevzdali v zápase maximum. Slavii potrápí a pak uvidíme.

Brno potrápilo i vás. Čekal jste to tak složité?

Bylo to hrozně těžké, ve druhém poločase jsme chtěli víc udržet balon. Oni hrozili z nebezpečných brejků. A jsem rád, že jsme ten jeden gól vstřelili.

Brno hrálo tak dobře, nebo vy jste byli nervózní a nešlo vám to?

Možná v tom trošku byla ta nervozita. Brno zejména doma hraje velice dobře. Ale dneska jsme my chtěli víc. Jsem rád, že se nám to podařilo.

Ale šance jste neměli, jen pár závarů.

Chtěli jsme hrát víc po stranách, ale oni to dobře zavírali. Pak jsme míče nakopávali, soupeř odkopával. Paradoxem bylo, že jsme to z pravé strany propasírovali po zemi a z toho dali gól. To byla ta cesta a jsem rád, že jsme tady vyhráli.

Slavia v Mladé Boleslavi pořád vedla, na stadionu v Brně to hlásili. Jak vám bylo?

Nevěděl jsem o tom. Až po zápase. Jak rozhodčí odpískal konec, tak jsme se s klukama ptali. Nikdo do té doby výsledek Slavie neřešil, chtěli jsme tady vyhrát a to se podařilo.

A pořád jste ve hře.

Pořád žijeme, může se stát cokoli. Slavie bude hrát na Strahově a není pro ně příjemné prostředí. My budeme chtít před domácím publikem vyhrát nad Jihlavou. A uvidíme, jak je Brno potrápí.