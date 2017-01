Hubník o šanci na třetí titul za sebou: Jsme první a jsme hodně silní

Na konci sezony může být kapitánem mužstva, které potřetí za sebou získá mistrovský titul. Naposled se tento kousek povedl Spartě na přelomu tisíciletí.

K trofeji má nejblíž právě Plzeň, po podzimu vede ligu o bod před Slavií, navíc mistr z posledních dvou ročníků odehrál o zápas méně.

„Každý titul je hezký a jedno, jestli bude třetí v řadě nebo ho vyhrajete úplně poprvé. Já vzpomínám rád na každý,“ říká dvaatřicetiletý stoper.

Co by se na jaře muselo stát, abyste první místo neudrželi?

Znáte to, stát se může cokoli. Ale uděláme všechno pro to, abychom první zůstali.

Na podzim jste vedle ligy hráli i evropské poháry. Dokázal jste si během prosince od fotbalu odpočinout?

Jo, dokázal. Nebyl jsem na internetu, nic jsem nesledoval. Věděl jsem jen to, když mi někdo řekl, že Slavia dál posiluje, že koupila toho a toho.

Jak se na nákupy rivala v boji o titul díváte?

Když je v mužstvu hodně hráčů zejména z ciziny, tak to v kabině nemusí dělat dobrotu. Prošel jsem hodně týmů a všude se dělají skupinky. Uvidí se, jak to tam bude vypadat.

Plzeň zatím přivedla jen jednu posilu, slovinského obránce Janžu? Bude váš kádr na titul stačit?

Jsme první a myslím si, že kádr máme hodně silný.

Slavia na vás ztrácí bod, bude proto pro vás větším konkurentem než Sparta, s níž jste o titul bojovali v posledních šesti letech?

Se Spartou se počítat musí. Na podzim měla spoustu zraněných, přesto sílu ukázala a je ve hře. O titul bojuje každý rok, Slavia tam dlouho nebyla. Ale když se ptáte, tak momentálně je pro nás větším soupeřem Slavia, podle bodů jednoznačně.

Pro atraktivitu ligy je dobře, že se do boje o první příčku přidal další velký hráč. Souhlasíte?

Pro soutěž i pro lidi to dobře je. Ale doufám, že ten pohár na konci sezony zvedneme my.

A jak to berete vy, že se boj o titul rozšířil?

Jestli o něj hrajete s jedním se dvěma nebo se třemi soupeři je jedno. Stejně se musíme soustředit jen na sebe. Uvidíme jak začne jaro.