Není to o mně, říkal plzeňský Kolář po dvou gólech v přípravě

Před odjezdem do Alp si s chutí zastříleli V posledním přípravném zápase na domácím hřišti před sobotním odjezdem na herní kemp do rakouských Alp porazili fotbalisté Viktorie Plzeň druholigové České Budějovice 5:1. Trenér Vrba vystřídal opět dvě různé jedenáctky. „Už to sneslo měřítko, ale ještě nám chybí rychlejší přechod do útoku a přesnost ve finální fázi. Ztráceli zbytečně moc míčů při kombinaci před vápnem. Kdybychom byli přesnější, měli bychom více šancí, ale to je v tomto období normální,“ hodnotil pak Vrba vystoupení svých svěřenců. Potěšila ho efektivita z křídelního prostoru. „Z pěti gólů jsme dali dva po akcích v křídle. Měli jsme ale posílat do vápna ještě více centrů,“ dodal trenér Viktorie. Prozradil také, že do Westendorfu vezme i většinu marodů včetně brankáře Matúše Kozáčika, který jistě nestihne začátek sezony. „Hned v úvodu soustředění by měli naskočit i Roman Hubník, který má virózu, Vašek Pilař i Aleš Matějů,“ uvedl plzeňský trenér s tím, že pojede i Aleš Čermák. Naopak do Rakouska neodcestuje stoper Jan Baránek. „Není ve stavu, že by mohl začít trénovat,“ vysvětlil Vrba.