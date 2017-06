Testy nemá nikdo rád, ale je to nutnost, shodují se v Plzni

S testováním se v Doosan Areně začalo brzy po ránu, jako první šli na řadu mladíci. Vážení, měření, důkladné protažení a zahřátí, a pak již na pás na zátěžový test. Na každého čekalo přibližně půl hodiny.

„Všechno šlo přesně podle harmonogramu,“ pochvaloval si hlavní fyzioterapeut Michal Rukavička. „Detailní výsledky si pečlivě rozebereme a budeme s nimi pracovat,“ doplnil jeho kolega Robert Beneš.

A co na to říkali samotní fotbalisté? „Testy nemá nikdo z nás příliš v lásce, ale dneska je to absolutní nutnost, tak to vnímám i já. Příprava bude tvrdá, ale chceme být po všech stránkách nachystáni na náročnou sezonu,“ upřesnil záložník Martin Zeman, během jehož testu už se pečlivě připravoval na ten svůj Jakub Řezníček, čerstvá posila Viktorie.

Nechyběla samozřejmě ani další nová tvář - Diego Živulič. „Podobné testy jsem absolvoval i ve Zlíně. Každý hráč ví, že na začátku sezony to musí být, takže se na to připraví individuálně. Jedeš v nich naplno, dokud můžeš,“ popisoval Diego Živulič. „Výsledky ještě neznám, ale prý to nebylo špatné,“ smál se mladý Chorvat.

Nad vším dohlížel samozřejmě i hlavní kouč Pavel Vrba.

Viktoriáni si volna neužijí ani o víkendu, v sobotu i v neděli mají na programu dvoufázové tréninky. První přípravný zápas sehrají ve středu od 17 hodin v Rokycanech.