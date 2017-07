Plzeň řeší dilema: kdo bude jedničkou? Trenér Vrba neodpovídá, ale tuší

„Máme dva kvalitní gólmany, včas se dozví, kdo bude v Bukurešti chytat,“ řekl pouze po zápase s Watfordem na kempu v Rakousku.

V něm nastoupil každý na poločas, inkasoval Hruška. Jeho konkurent Bolek zase předtím schytal debakl s německým Fürthem, Hruška dostal dva góly od Wolverhamptonu. Z toho se nedá usuzovat.

„My si tady nehrajeme na to, kdo je jednička. Máme jeden společný cíl jako mančaft a tím je skupina některého z evropských pohárů,“ říkal Bolek ještě v Plzni před odjezdem do Rakouska. „Makáme pořád naplno, člověk musí být nachystaný. Viděli jste to na jaře, kdy Koza vypadl z ničeho nic,“ vrátil se ke zranění svého parťáka.

A protože se Kozáčikova léčba protáhne, přišel teď v létě Hruška.

„My se s Aldou známe už dlouho. Když já jsem byl žáček v Baníku, on byl ve Spartě. Je to pohodový kluk,“ doplnil ostravský odchovanec. „Spolupráce je bezproblémová, my gólmani se mezi sebou známe,“ kontroval z rakouského soustředění Aleš Hruška. Už po příchodu z Příbrami ale potvrdil, že se hodlá porvat o post jedničky.

„Jsem tady, připravený pracovat a uvidíme, jak to dopadne. Kdo bude chytat, je na trenérech, ale já chci přesvědčit, že to odchytat můžu,“ říkal Hruška.

V jeho prospěch může hovořit, že byl poslední léta více v permanenci. V české lize odchytal 223 zápasů, zatímco Bolek jen patnáct. Do Plzně přišel v létě 2012 společně s Kozáčikem, kterému záhy přepustil post jedničky.

Bolek za něho ale několikrát zaskočil, nejúspěšnější byl pohárový zápas se Šachťarem Doněck.

Uvidíme, na koho teď v Bukurešti ukáží trenéři Viktorie.