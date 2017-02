S postupem času jsem se cítil jistější, líčí brněnský Pavlík

„Bod zvenku je pro nás plusový,“ hlásil Pavlík po remíze 1:1. „Snažili jsme se jít do kombinace, drželi jsme balon. Teplice hrozily spíš po brejcích, které jsme se snažili zachytávat a celkem se nám to dařilo. Jenom hrozně mrzí ten inkasovaný gól, tomu se dalo zabránit.“

Jaká byla brněnská soutěžní premiéra pro vás osobně?

Z mého pohledu si myslím, že to bylo celkem fajn, i když tam samozřejmě byla ještě spousta chyb. Na začátku jsem na sobě cítil trošku nervozitu, ale s postupem času jsem se cítil jistější.

Jak jste duel zvládl zdravotně? Před ním vás trápilo zranění.

Při generálce jsem si natáhl sval, ale s maséry a fyzioterapeutem jsme to dali do kupy. Odvedli super práci. Samozřejmě jsem se bál, jestli budu moct hrát, ale byli jsme domluvení, že to budu postupně zatěžovat a uvidíme, jestli mě to bude limitovat. Žádné velké komplikace nenastaly, tak jsem řekl, že jsem stoprocentně připraven. A jsem rád, že to vydrželo.

Jak z vašeho pohledu fungovala brněnská defenziva?

Myslím, že jsme plnili věci, co jsme si řekli. Ten gól samozřejmě byla velká chyba, to se nemůže stávat, měli jsme si to odkomunikovat a dalo se tomu zabránit. Ale jinak jsme Teplice nepouštěli do žádných velkých šancí. Přesto je tam stále spousta věcí, na kterých se dá zapracovat, bylo to ještě takové surové. Věřím, že to bude kolo od kola lepší a lepší.

Daří se vám dirigovat obranu?

Čeká se to nejen ode mě, ale i od Tadeho (Kijanskase). Trenér chce, ať spolu všichni komunikujeme a navzájem si pomáháme, protože nám to hodně ulehčí život. Musíme komunikovat ještě víc, máme před sebou ještě spoustu práce.

Tým na podzim srážely góly ze standardních situací. Jak se daří tenhle nešvar odstraňovat?

Na soustředění v Turecku jsme s Těrekem dostali ze standardek dva góly, takže jsme se pak hodně bavili, jak to vyřešit, kdo má jaký prostor a jaké povinnosti. Snažíme se na tom pracovat a myslím, že byl vidět nějaký posun.