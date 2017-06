Ze zásad neslevím, říká kandidát na šéfa českého fotbalu Fousek

Teď může být šéfem taky. On, diplomat. „Mám co nabídnout,“ říká Fousek před páteční valnou hromadou Fotbalové asociace.

Vy jste zvyklý jet s fotbalem prakticky nonstop, ale dosud spíš za oponou. Šéf bude vidět.

Je to náročná a časově vyčerpávající funkce. Jestli fotbal někdy spí, tak snad o Vánocích – a kdo ví jestli. Kolotoč schůzek, jednání, zápasů a telefonátů je nekonečný. Je třeba s tím umět žít.

To si dokážete představit, se všemi dosavadními předsedy jste spolupracoval.

Buď hodně natěsno, nebo vzdáleně. Chvalovský, Obst, Mokrý, Hašek, Pelta. Sedm let jsem dělal generálního sekretáře svazu, takže jsem byl s předsedou neustále v kontaktu.

Dotazník Petr Fousek Nejvyšší bod fotbalové kariéry?

Generální sekretář svazu, jako delegát třeba semifinále Ligy mistrů a předloni šéf úspěšného organizačního výboru mistrovství Evropy jedenadvacítek v Česku. Největší fotbalový zážitek?

Euro 2004 s bronzem v Portugalsku a úspěšné období jedenadvacítky s trenéry Brücknerem a Beránkem. U všech mužstev jako funkcionář, stříbro v Bratislavě a zlato v Basileji. To byly absolutní stropy. Nejoblíbenější hráč?

Pavel Nedvěd, to je jasné. Messi, nebo Ronaldo?

Ronaldo. Video ano, či ne?

Ano, ale bez démonizace. Zpětné tresty za simulování ano, či ne?

Velmi citlivě. Pyrotechnika v hledišti ano, či ne?

Pyrotechnika není zločin, ale na stadiony nepatří.

Na vrchol se vám nikdy nechtělo?

Vždycky jsem tu myšlenku odmítl, protože si myslím, že politiky je ve fotbale přespříliš. Mým krédem je odbornost a profesionalita, kterých naopak ve fotbale nikdy není dost.

Tak proč jste neodmítl teď?

Protože jsem vyslyšel návrhy z hnutí, abych ve složité situaci pomohl.

Aktuální šéf Pelta je ve vazbě, policie šetří podezřelé dotace, stát na čas pozastavil financování fotbalu. To je průšvih jako hrom.

Říká se, že fotbal přežije všechno, ale uvažte, za jakou to může být cenu. Fotbal je průsečíkem mnoha zájmů, má profesionální i amatérskou úroveň. Má kraje a okresy, dělí se na Čechy a Moravu, musí uspokojit všechny, takže je obtížné hledat řešení, které vyhovuje všem.

Co z toho plyne?

Že se v dobrém i ve zlém projevuje velikost fotbalu. Je na něj vidět ze všech stran, jeho finanční obraty jsou obrovské, díky jeho fenomenalitě se o něj zajímají silní partneři. Bavím-li se s lidmi z menších sportů...

Závidí?

Chci říct, že oni se daleko snáz dokážou semknout. Mají před sebou blaho svého sportu, proto dokážou táhnout za jeden provaz. Blaho ve fotbale si leckdo představuje různě.

Buďte konkrétní.

Nechci nikomu sahat do svědomí. Fotbal je mimořádný v tom, že mu rozumí každý, od vysokoškolského profesora až po posledního kopáče.

Klasika, zase promluvil diplomat. Ale povězte, jak by vypadaly vaše první kroky po zvolení.

Tím, jak je fotbal obrovský, má v některých momentech nevýhodu. Připomíná zaoceánský trajekt. Když otočíte kormidlem, trvá dlouho, než loď skutečně změní směr. Není to motorový člun. Ale je nezbytné, aby fotbal postupně zavedl taková opatření, že bude transparentní a daleko víc přijatelný pro veřejnost. V krátkodobém horizontu je samozřejmě nutné řešit především financování ze státu, vztah s MŠMT a provoz svazu ve všech ohledech.

To byste měl dost fušku.

Fotbal se občas krátkozrace opírá o svou velikost. Nemyslím, že na to hřeší, jen by měl projevit větší dávku sebereflexe a lépe reagovat na společenskou poptávku po důvěryhodnosti. Což neznamená, že s sebou začne smýkat, jak si jiní budou přát.

Co to znamená v laické řeči?

Nový život, strukturální opatření. Ale nezapomínejme, že fotbal je především sport. Večer po volbách je sraz reprezentace před zápasy v Belgii a Norsku, jedenadvacítka se připravuje na Euro v Polsku, devatenáctka na Euro v Gruzii. Primárně se musí myslet na úspěšnost reprezentací a klubů v pohárech. Svaz má celou řadu dalších projektů.

Bude mít nový předseda s kým o projektech jednat? Ministryně Valachová podala demisi.

Chod ministerstva by se neměl zastavit nikdy, premiér navrhl prezidentovi pana Štecha, ale to musí vyřešit politici. Uvidíme, co bude od soboty dál, ale nový předseda a nový výkonný výbor musí jednat hned. Ať to bude kdokoliv.

Co nabízí kandidát Fousek?

Zkušenost, odbornost, kredit, kontakty, jazykové vybavení a to, že mě lidé ve fotbale znají.

V éře bosse Košťála jste se vzdal funkce generálního sekretáře.

Ve fotbale probíhala občanská válka a nechtěl jsem se ztotožnit s některými způsoby jejího řešení. Ze svých zásad neslevuju.

I teď jsou vážné nepokoje.

Nešel bych do toho, kdybych nevěřil, že se to může zlepšit. Ale ze svých zásad nechci slevovat ani teď.

V čem jsou jiní Košťál a Pelta?

Pelta nesmírně miluje fotbal, je mu oddaný a žije jím. Má charizma a s lidmi vesměs vychází.

Jenže skončil ve vazbě a vy jste mu dělal poradce. Problém?

Dominantní oblast mého poradenství byla mezinárodní, ale nezříkám se sounáležitosti. Mirkovi Peltovi srdečně přeju, aby vše zvládl co nejlépe. Zásadně ale odmítám, že by přijetí kandidatury bylo neetickým projevem nějaké neloajality k Peltovi, protože jsem byl jeho poradcem, nebo k fotbalu. Naopak! Moje poradenská smlouva je navíc již ukončená včetně všech benefitů.

Pelta vlastnil Jablonec a zároveň šéfoval svazu. Jasný střet zájmů. Vám to nevadilo?

Pelta měl plán, jak to postupně vyřešit. A řešil to. Ale počáteční problém není v Peltovi, nýbrž v asociaci, která nemá nastavená hlubší pravidla. Má jen omezeně definováno, kdo, za jakých okolností a na jakou funkci může kandidovat. V podstatě vám stačí čistý trestní rejstřík a určitý počet nominací z klubů a regionů. Střet zájmů? Kumulace funkcí? Lustrační osvědčení? To vše by mělo být součástí. Ačkoli je fotbal v personální nouzi a nemá třeba dost rozhodčích, bude nutné tohle postupně řešit i na nejnižších úrovních a zároveň vzít v úvahu, že v 21.století se fotbal nemůže opírat jen o dobrovolné funkcionaření.

Vy máte podíl v nějakém klubu?

Nemám, ale nikdo se mě na to před kandidaturou ani neptal. Fotbal musí být daleko transparentnější.

Jak může být transparentní, když mu velí šedá eminence Roman Berbr? Vás navrhla třeba Slavia, která se vůči Berbrovi vymezila.

Slavia je rodinné stříbro a v současnosti silný hlas. Ale liší se představy o tom, kam by měl fotbal kráčet, proto je kandidátů víc.

Slavia nechce mít s Berbrem nic společného, ovšem nový předseda ho bude mít za zády.

Věřím ve schopnost fotbalu, že dříve či později vybere lidi, kteří budou usilovat o změny. To je ta otázka sebereflexe. Čím později to fotbal pochopí, tím to bude obtížnější a bolestnější.

Být Fousek předseda a Berbr místopředseda, jak by to fungovalo?

Ani jeden z nás nebyl zvolený... Ale po nepřijatelných událostech v české komoře minulý týden, kdy mi nebylo umožněno, abych vystoupil, je to otázka budoucí akceschopnosti nového výkonného výboru. Nad tím se delegáti musí zamyslet. Děláte-li si soukromý předvolební guláš české komory někde na neutrální půdě, pozvěte si, koho chcete. Ale scházíte-li se na oficiální půdě za účasti dalších funkcionářů svazu, není možné nepozvat některé regiony s jiným názorem nebo jen vybrané kandidáty. Na to nepotřebujete žádný reglement. Takový postup už předem vystavuje fotbal do ofsajdu.

Zůstane Slavia zásadová?

Nepochybuju o tom. Každopádně Slavia v tom názoru zdaleka není sama, jen se nejhlasitěji vymezila.

Bude fotbal důvěryhodný, zůstane-li Berbr ve vrcholné funkci?

Nechci dokola mluvit o jménech, musíme se zaměřit na opatření a signály, které je fotbal schopen vysílat navenek. Třeba tím, že přijme mechanismy, které dosud neměl.

Zatímco český fotbal ovlivňují kluboví funkcionáři a rozhodčí na všech úrovních, vy nepatříte ani do jedné skupiny.

To považuju za pozitivum, které nabízím. Pokud chce fotbal zůstat zakonzervovaný, nezmění nikdo nic. Já tvrdím, že přinejmenším profesionální fotbal by se názorově v dané situaci měl víc sjednotit. Tím pádem by názorově ovlivnil i fotbal na nižší úrovni. Profesionální a amatérský fotbal musí bojovat za stejnou věc. I když je každý jiný, soužití pod jednou střechou je životně důležité.

Podobně mluví i vaši konkurenti Martin Malík a Libor Duba.

Od 3. května, kdy se změnila situace s předsedou, do pátečních voleb nelze očekávat žádné dramatické programové zázraky. Navíc priorita svazu v dané finanční situaci je stejná pro kohokoli. Delegáti musí posoudit míru přidané hodnoty.

Byl byste neplacený předseda?

Tuhle otázku jsme trochu pokřivili. Představte si agendu, kterou musí předseda obstarat. To není dobrovolná funkce, kterou lze dělat souběžně s vlastními aktivitami, to šlo možná v 90. letech. Dnes je to spíš profesionální politik, který ovšem jako profesionální funkcionář musí zároveň důrazně dbát na vnitřní řízení svazu.

Pelta placený nebyl.

Někteří jeho předchůdci ano. Já rozhodně nekandiduju kvůli platu, ale zároveň to považuju za nedílnou součást aranžmá. Předseda ztrácí soukromí, nemá čas na své aktivity. Placený je Infantino (FIFA), placený je Čeferin (UEFA), placení jsou předsedové ve většině evropských asociací. Je to ochrana té instituce, té funkce i toho konkrétního člověka.

Zveřejnil byste výši svého platu?

Kompetentní lidé v interním mechanismu by to vědět měli.