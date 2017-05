Nebudu něčí maňásek, tvrdí kandidát na šéfa českého fotbalu Duba

Odmítá, že by kopal za démonického funkcionáře Berbra. Jeho zbraní jsou čísla a vyhraněné názory.

Jak se tvářili vaši nejbližší, když jste kývl na kandidaturu? Nepovažovali to za harakiri?

Byl jsem oslovený jako krizový manažer, což já jsem. Manželka byla nejdřív překvapená, ale zároveň věděla, že se nebojím. Jen se opatrně zeptala: A bojuješ za správnou věc?

A bojujete?

No jasně, jinak bych do toho nešel.

Proč?

U fotbalu jsme s Ondrášovkou přes sedm let. V podstatě jsme vyzkoušeli všechny úrovně, od pořádání populárního žákovského turnaje Ondrášovka Cup až po současné komerční partnerství v pěti ligových klubech. S výjimkou reprezentace jsme u všeho. A co jsme zjistili? Že fotbal je tu pro všechny.

To jistě, ale jako předseda v krizové éře byste musel ořezávat.

Ano, budou lítat třísky. Ale ještě jinak. Jedna věc jsou mládež a regiony, což čítá zhruba 98,5 procenta veškeré základny. Ta základna je vyšší než 300 tisíc členů! Proto stavím do popředí, co je na fotbale dobré. Kromě profisportu je to i velmi zajímavá volnočasová aktivita.

Ale nejvíc je vidět vrchol ledovce.

Chráň pánbůh, nechci upozaďovat problémy profesionálního fotbalu, je to výkladní skříň.

Výkladní skříň nebo taky žumpa, jak po posledním skandálu s dotacemi míní veřejnost?

Slovo žumpa se mi nelíbí. Fotbal je pro obchodní partnery zajímavý na všech úrovních.

Ale zároveň jeho nejbližší budoucnost popisujete jako peklo.

Vypukla veliká aféra s dotacemi a dosavadní šéf Pelta je ve vazbě. Přitom problém vznikl na ministerstvu školství, kde působila komise, která se podle všeho nechala ovlivňovat. Nevím, jakým způsobem, protože nejsem soudce, ale vím, že zásadně pochybilo ministerstvo. Na základě 21 investičních projektů pozastavilo veškeré financování fotbalu. Tedy i provozní peníze, což na rok 2017 činí 384 milionů. Co je nejbolestivější? Primárně byly určené na provoz. Pro administrativu, pro malé kluby, pro regiony a okresy. Je tu příslib na uvolnění peněz, ale podle mě cesta k nim bude ještě dlouhá.

Co s tím, když ministryně podala demisi? Na koho se obrátit?

Proto mluvím o pekle. Každý týden se objevují nové a často zcela protichůdné informace. Čas běží a asociace to táhne z rezerv a jiných zdrojů, závazky se kumulují. Stát očividně chce, aby fotbal hladověl. A já chci pomoci.

Na krizové situace jste zvyklý.

Prakticky od svých třiadvaceti let. U čtyřech firem jsem to zvládl, nicméně vnímám, že fotbal se pohybuje ještě o řád výš. Má na účtě relativně drobné peníze a za ním se kumulují velké závazky. Odhadl bych je na víc než 200 milionů.

Jak těm závazkům dostojí?

Je potřeba zrevidovat výši příjmů z toho, co přijde do konce roku. Jednoduchá rovnice. Do plusů naházíte zdravé projekty, pak i některé infikované, které se dají zachránit vhodným doplněním dokumentace. Ale taky máte projekty, které jsou součástí trestního spisu – ty je třeba škrtnout a nepočítat s nimi. V součtu těch tří kategorií vznikne objem příjmů do konce roku a podle nich zrevidujete výdaje.

Je to srozumitelné, ale obyčejní fanoušci vás volit nebudou. Rozhodne 202 delegátů valné hromady.

Nebojím se toho. Volitelům vysvětluju, jak chci financovat provoz krajů. Původní program 4 na rok 2017 počítal s tím, že kraje dostanou 16 milionů. V programu 5 se mluvilo o 14 milionech pro kraje a 25 milionech pro okresy. A já tvrdím: Kraje musí být víc sexy pro obchodní partnery. Ondrášovka to zjistila, protože fotbal je masa lidí.

Zůstal byste ředitelem Ondrášovky, kdybyste vyhrál volby?

Ne! Na určité období bych si nechal funkci projektového manažera, než bych stihl agendu prodat. Pardon předat. (úsměv) Vtipný přebrept.

Předseda je neplacená funkce.

Nejdu do fotbalu vydělávat peníze. Jistě bych našel pohodlnější a lépe placený život, ale je to pro mě výzva.

Jak dlouho může trvat krizové období?

Tři až šest měsíců, dokud neproběhne finanční restrukturalizace.

To už reprezentace bude vědět, zda prošla na mistrovství světa.

Pamatuju na to, protože v důsledku by tím pro svaz vydělala ohromné peníze. Teď ovšem hledáme, jak zafinancovat každodenní provoz, což je problém. Nikomu se nedá nic garantovat. Na podzim budou parlamentní volby a já bych rád od politických stran slyšel, jak bude probíhat koncepce financování sportu. V jakém objemu, z jakých zdrojů a v rámci jakých programů. Jestli se příjmy z loterií dostanou na kratší tok, jak to bylo v historii, a nepotečou přes státní rozpočet. To je zásadní.

Co vaše další plány?

Nebudu útočit na profesionální fotbal, ale je třeba si něco vyříkat. Profesionální fotbal čili Ligová asociace by měl vydělávat a platit výkonnostnímu, což na západ od nás funguje.

Copak se můžeme srovnávat s Německem nebo Francií?

Proč ne? Není možné, aby profesionální kluby ještě dostávaly peníze, které by měly mířit k amatérům. Ta situace se musí minimálně neutralizovat. Ligová asociace před dvěma lety řekla, že se postaví na vlastní nohy a bude se o svůj produkt starat sama. A realita? Kulhá to. Já naopak obdivuju lidi v regionálních klubech, kteří jsou schopni sehnat 70 milionů na rok. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že fotbal může být vnímaný daleko přitažlivěji.

Zatím má bohužel visačku zašpiněného sportu.

Kvůli tomu jsem tady. Všichni křičí, že chtějí změny, reformy, čistější fotbal. Tak jsem přišel s kůží na trh.

Ačkoli jste vnímaný jako rezervní kandidát všemocného místopředsedy Romana Berbra?

Jsem kandidát těch, kteří mě navrhli. Roman Berbr to nebyl. Nebudu vám to vymlouvat, ale proč myslíte, že jsem jeho člověk? Myslíte, že každý člověk navržený z krajů a okresů je Berbrův kůň? Nikdy bych nesvolil k tomu, abych byl něčí maňásek. Šéfuju dvěma velkým a dvěma malým společnostem, jejichž roční obrat se pohybuje lehce pod miliardou. Jsem krizový manažer, ne loutka.

Sázkové kanceláře kurzy na šéfa svazu stáhly. Vás nicméně označovaly za outsidera.

Nejdřív jsem byl stříbrný princ a pan Fousek favorit. Najednou měl nejnižší kurz třetí z nás, pan Malík. Mně je to jedno. Mediální vody vířím dost a do detailu vnímám, co se děje.

Co se děje?

Volby nevyhrajete za oblíbenost.

Vy docela provokujete.

Jsem zvyklý říkat věci na rovinu. Fotbal si musí uvědomit, že není v situaci, kdy by si mohl na něco hrát. Nebavme se o tom, jestli vyhraje Losna, nebo Mažňák, musí nás zajímat skutečný scénář.

A to?

Ačkoli se jedná o řádnou valnou hromadu, ve skutečnosti se jedná o krizovou situaci, která si vyžaduje okamžité řešení. Pokud si natvrdo neřekneme, že ministerstvo školství si plete investiční peníze s neinvestičními a osudově pochybilo, když pozastavilo finanční toky do fotbalu, tak si lžeme do kapsy.

Můžete si fotbal dovolit, aby peskoval ministerstvo, od kterého chce peníze?

Fotbal je v situaci, kdy obhajuje sám sebe. Fotbalová asociace jako právnická osoba je součástí vyšetřování, je obviněná. Veškerá její oficiální vyjádření jsou součástí trestního spisu. Na druhou stranu tvrdím, že asociace před dvěma týdny předložila zprávu o vnitřním financování. Všiml jste si, že programy 4 a 5, které se týkají krajů a okresů, jsou bezdůvodně neproplacené? Ministerstvo chce nechat fotbal vyhladovět.

Takže je to politická záležitost?

O tom jsem přesvědčený. Nemám sice jediný důkaz, že by byl Miroslav Pelta ve vazbě z politických důvodů, ale tvrdím, že se budou stále víc objevovat subjekty, které budou fotbalu nabízet půjčky za personální změny, které by takzvaně očistily fotbal. To mi nepřijde korektní. Je to příliš vysoká hra, a jak se budou kumulovat závazky po splatnosti, bude situace houstnout.

Počkejte, mistrovská Slavia to jménem svého šéfa Tvrdíka řekla jasně: Nechceme Romana Berbra ve vedení fotbalu.

Nechci na nikoho ukazovat prstem, ale vím, že se problém musí řešit konstruktivně. Pan Tvrdík to zbytečně hrotí. Jestliže chce pomáhat fotbalu, tak se o tom pojďme bavit. FAČR je bez hlavy, provozní peníze v řádech stovek milionů pozastaveny, tak musíme hledat kompromisy. Ne přijít s nabídkou nesmyslné půjčky a diktovat si u toho podmínky.

Jde o to, jestli s Bebrem a bez peněz, nebo...

Tomu říkáte pomoc? I když pan Berbr znovu kandiduje na funkci místopředsedy, neměl by být tématem valné hromady. Musí se řešit finanční situace. Slavia možná pro někoho zaujímá sympatický postoj, ale mně přijde alibistický.

Jméno Berbr důvěryhodnosti fotbalu škodí.

On je zvoleným místopředsedou a já nemám tendenci ho hájit ani shazovat. Pakliže měl 21 nominací na předsedu – a do voleb ze svého přesvědčení nešel, jak chcete dokázat, aby nebyl zvolen? Co zmůže předseda, když se nebude bavit se svým místopředsedou? Pomůže to fotbalu?

Kreditu určitě.

Daleko víc by pomohlo, kdyby profesionální fotbal dával peníze tomu výkonnostnímu. Pokud nám utečou lidi z okresů, protože chybějí žáčci, rozpadávají se týmy a nemá kdo pískat, pak je to špatně. I když fotbal vede o koňskou délku v počtu členů, tak může brutálním způsobem poztrácet členskou základnu. Fotbal potřebuje léčit odspodu.