V Brně byly a dál jsou silné osobnosti, říká loučící se Zavadil

V úterý prosáklo, že po sezoně dá fotbalové Zbrojovce sbohem. V sobotu pak Pavel Zavadil předvedl, že se za ni bude bít naplno až do svého posledního brněnského dne.

„Řekl jsem si, že i když v Brně dál nepokračuju, že chci zápas odehrát stejně, jak jsem se těch pět let tady prezentoval. Chtěl jsem do toho dát všechno,“ sdělil brněnský kapitán.

A jak si usmyslel, tak také udělal. Zbrojovku dovedl v Příbrami k výhře 3:2, díky které jeho družina může definitivně zahnat z myslí slovo sestup. Sám Zavadil k tomu navíc přispěl ukázkovou trefou z přímého kopu. „Jsem moc spokojený za celý tým, že jsme poprvé v sezoně vyhráli dvakrát po sobě,“ hlásí 39letý záložník.

Zbrojovka i díky němu v sobotu ukázala charakter, když o záchranu bojující Příbram přidusila na poslední příčce, zatímco sama popolezla na jedenáctou. „A posledními dvěma zápasy můžeme sezonu ještě vylepšit,“ věří Zavadil.

Domácí střet s Plzní a finiš na Slavii pro něj budou posledními dvěma partiemi v brněnském dresu. Místo něj od příští sezony oblékne trikot momentálně druholigové Opavy, v níž s rodinou žije.

Objasnění svého odchodu ze Zbrojovky si Zavadil schovával až do víkendu. „Všechno jsem si důkladně promyslel a zvážil. Rodina hrála důležitou roli, protože de facto celý život se stěhuju a působím jinde, než kde žiju. Ale taky jsem po pěti letech potřeboval novou motivaci a chci ještě dokázat něco doma, kde bydlím,“ vysvětluje muž, který si za pět let ve Zbrojovce vybudoval výtečné renomé.

I proto se počítalo s tím, že v klubu setrvá i po kariéře. „Od pana Bartoňka (majitel Zbrojovky) jsem dostal velmi dobrou nabídku. Ale když jsem všechno uvážil, tak by to pro mě bylo strašně složité,“ říká Zavadil. „Myslím, že jsem v Brně odvedl dobrou práci a nemám se za co stydět. Lidé, co jsem tam poznal, mě vždycky podporovali, a zůstanou mými kamarády. Se všemi trenéry jsem měl velmi dobrý vztah. Budu na to vzpomínat jenom v dobrém, ale jednoho dne všechno končí, a toto je správný moment.“

Přestože byl Zavadil po celých pět let tahounem týmu, pouze loni s ním sezonu dokončil v první polovině tabulky.

„Je pravda, že ty sezony byly hodně podobné. Nevím, čím to je, že jsme vždycky měli nějaký problém. Ale naopak si cením toho, že když šlo do tuhého, tak mančaft vždycky zabral. To ukazuje, že v něm byly a dál jsou silné osobnosti, které zvládají tlak. A jsem rád, že jsem s takovými hráči mohl být v kabině,“ oznamuje loučící se kapitán.