O angažmá v Karviné se porvu, je to pro mě šance, říká Pavel Pilík

Wágner si s Pilíkem připomíná staré časy Karvinský útočník Tomáš Wágner odmítá, že by měl nějaký zásadní podíl na tom, že do mužstva přišel na zkoušku jeho kamarád Pavel Pilík. „Trenér Weber už o něm věděl, zná hodně hráčů, umí ten tým složit,“ uvedl Wágner. „Je ale pravda, že na konci sezony jsme se s trenérem o Pavlovi bavili. Ale pokud by mělo jít o můj tip, tak odhaduji, že je to jen z takových patnácti procent.“ Pavel Pilík momentálně u Tomáše Wágnera i bydlí. „A tak vzpomínáme na staré dobré časy v Příbrami. Je to můj kamarád, ale tady mám všechny kamarády, takže je jedno, že přišel zrovna z Příbrami.“ Tomáš Wágner dodal, že když se potká s někdejšími příbramskými spoluhráči, tak vždy rádi zajdou na kafe. „Tak to máme třeba i s Tomášem Zápotočným, který je teď v Baníku, takže to k sobě nemáme daleko.“