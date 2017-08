Schickův přestup na scéně. Lékařské testy a pak dohoda s Juventusem?

Schick a Juventus, příběh pokračuje. „La Telenovela Patrick Schick by mohla skončit příští týden,“ píše italský deník Tuttosport, který přinesl nové informace.

Český útočník se opět dostaví na vyhlášenou římskou kliniku Gemeli a absolvuje zdravotní prohlídku, v Itálii opravdu důkladnou. A po ní se uvidí.

Přestoupí do Juventusu ještě do konce srpna? Zůstane v Sampdorii na hostování a do Juventusu půjde v lednu či až za rok? Nebo si turínský klub zajistí předkupní právo a získá ho v dalším přestupovém období.

„Všechno je možné,“ citují italská média Pavla Nedvěda, viceprezidenta Juventusu.

Schick byl největším hitem italského přestupového trhu, koncem červnu už noviny, televize i internetové servery v Itálii oznamovaly: „Přestup Schicka do Juventusu je téměř hotový.“

Juventus byl připraven za Schicka zaplatit 30,5 milionu eur, přibližně 797 milionů korun.

To bylo krátce po lékařské prohlídce, kterou Schick absolvoval během mistrovství Evropy do 21 let, unavený po sezoně a mezi dvěma zápasy šampionátu. Sám říkal: „Čekám na výsledky testů, do té doby v Juventusu nejsem.“

Jako by něco tušil, v polovině červena se ven dostala zpráva, že přestup do Juventusu komplikují zdravotní potíže, údajně problémy se srdcem. Po náročné sezoně nemuselo vyšetření vyjít zcela „čistě“. Ale to byly jen spekulace, které nikdo z klubů nepotvrdil. „To, co našli, je na úrovni rýmy. Schick je naprosto zdravý,“ zdůraznil Massimo Ferrero, majitel Sampdorie.

Poté Juventus a Sampdoria oznámily, že obchod se nekoná, bez dalších podrobností.

Hráčův agent Pavel Paska v rozhovoru pro MF DNES kategoricky vyloučil, že by za zmařeným transferem byly Schickovy problémy se srdcem.

„Juventus o Patrika velmi stál a nadále velmi stojí. Nabídl Sampdorii tři různé alternativy, jak by se transfer dal uskutečnit ještě do konce srpna. Když ani to nevyšlo, rovnou poslal nabídku na rok 2018,“ řekl Paska.

Každopádně Schick dostal volno na zotavenou, na instangram fotografii, jak odpočívá na rybách.

Nyní se už připravuje v Sampdorii. „Jsem v pořádku,“ vzkázal v rozhovoru pro televizi Sky Sport 24. „Jestli jsem na Juventus naštvaný? Ne, proč?“

Když transfer ztroskotal, velký zájem projevil Interu Milán, který chtěl Schicka i dřív, ale Juventusu konkurovat nemohl. Jeho touha zatím vyzněla do ztracena.